八家將不抓妖邪卻打人！北投騎士喊遶境擋路　慘被陣頭當肉砧

記者黃宥寧／台北報導

北市北投慈后宮日前舉辦遶境大拜拜，豈料，1名39歲陳姓機車騎士行經中央南路時，遇陣頭遶境，他當下表示路遭擋，鄰遭陣頭成員圍上毆打，著接上演大亂鬥，警方隨即到場介入，並循線逮獲動手的4名八家將成員，訊後依傷害等罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投區日前舉辦「大拜拜」，豈料卻僅因行車發生口頭糾紛，陣頭成員當街痛毆騎士。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

北投慈后宮每年正月11日都會迎請關渡媽祖遶境，俗稱「北投大拜拜」，更是地方傳統重大盛事，因此也吸引許多人潮，街上有許多遶境隊伍，及「看鬧熱」群眾。

警方指出，2月1日晚間執行遶境維安勤務時，發現中央南路一段130巷口有打架情事，隨即介入處理，並保護陳姓被害人安全。

▼警方調閱監視器將動手的4名陣頭成員帶回製作筆錄，訊後依傷害等罪移送士林地檢署偵辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經了解，發現陳姓被害人駕駛機車行經該處，因行車交通問題，與陣頭隊伍發生爭執，他出言表示不滿，卻慘遭對方痛毆，警方受理報案後，調閱監視器循線找到動手的23歲柯男、25歲李男及許、林2男，全案訊後依傷害罪、毀損罪及聚眾鬥毆等移送士林地檢署偵辦。

北投分局強調，對於任何暴力傷人或聚眾施強暴脅迫案件，必定嚴查究辦，絕不容許任何人滋擾作亂挑戰法律，以維護社會秩序與穩定社區治安。