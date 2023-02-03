債務糾紛出怪招！衛生紙糊砸滿車　台南6人當街對嗆...還揮刀叫囂

記者林悅／台南報導

台南市安平區郡平、永華七街口，2日中午12時許，驚傳民眾持械當街吵架欲械鬥案，市警四分局育平所所長吳尚謙率8名警力馳赴現場，員警見6名男女分持刀、棍正欲械鬥，情勢危急下員警立即拔槍喝止制壓雙方，現場無人受傷，警方將涉案6人依恐嚇及毒品、聚眾鬥毆等罪嫌分別送辦。

▲台南市警四分局警方以擾式警力壓制街械鬥案發生，並將涉案人6人分別移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局指出，警方抵達現場後，發現28歲李姓男子雙手分別持短刀及高爾夫球桿，與手持棒球棍27歲蔡姓女子，2人正朝黑色自小客車車內之30歲吳姓男子及其22歲郭姓女友吆喝，情勢危急下員警立即拔槍喝止，李男及蔡女見狀隨即放下刀械，員警以優勢警力阻止鬥毆事件進行，現場無人受傷。

員警將雙方分開並緩解情緒後，除李男手持之短刀及高爾夫球桿外，於李男駕駛之白色自小客車內查獲K盤1只及球棒1支；另在吳男駕駛之黑色自小客車上起獲長刀1把及球棒1支，車內另有25歲邱姓男子及26歲蔡姓男子在場助勢。

警方初步調查，雙方因債務糾紛，郭女以大量衛生紙沾水丟滿蔡女男友自小客車之車窗玻璃以為報復，蔡女不甘遭辱於2日要求郭女出面談判，衍生後續雙方於大街上相互叫囂、揮舞刀棍欲械鬥之誇張行徑，所幸員警快速到達並且強勢制止，無人受傷。李男、蔡女等2嫌於詢後，依刑法恐嚇及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦；吳男、郭女、邱男、蔡男等4嫌則依刑法聚眾鬥毆罪嫌移送台南地檢署偵辦。

四分局長王子雄對於本案到達現場員警能當機立斷，以優勢警力快速制止街頭暴力行為，展現公權力並阻止發生憾事表示肯定，也強調警方對於犯罪行為絕不寬貸，不法分子必繩之以法，以維護市民安心的生活環境。