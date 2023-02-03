雨炸元宵！明起中部以北變天　2地區連4天有雨

▲今(3日)東北風略減弱，氣溫略回升，降雨範圍縮小。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今(3日)東北風略減弱，氣溫略回升，降雨範圍縮小；東半部偶有局部短暫雨。周六起鋒面前雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨，預計到下周三減弱才會好轉，不過不確定性仍大，要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(3日)東北風略減弱，氣溫略回升，降雨範圍縮小；東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台稍涼，中南部舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大，各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至27度，南部14至30度，東部15至27度。

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周六(4日)至元宵(5日)鋒面前雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率，戶外活動、要攜帶雨具。下周一、二(6、7日)仍有雲系影響，北部及東半部有局部短暫雨的機率。下周三、四(8、9日)雲系減弱、北移，天氣好轉，氣溫升。由於鋒前雲系的模擬，「不確定性」很大，應持續觀察最新資料。

▼氣象局5日20時地面預測圖顯示，鋒面在華南(左圖)。最新歐洲模式(ECMWF)模擬5日20時地面降水圖(右圖)則顯示，台灣受鋒前雲系影響，有局部短暫雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）