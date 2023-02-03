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來不及採收！雲林牛奶蜜棗園開放體驗自採　200元入場隨你吃

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南瑪莎果園無毒牛奶蜜棗再度開放採果樂，遊客可於園區內可隨意吃，多年來受到許多遊客及老饕特地前往採購，今年碰上春節提早到來，採收期錯過春前禮盒採購潮，目前園區尚有上萬斤香甜蜜棗開放民眾及遊客採摘，薄利多銷盼能回本。

▲斗南瑪莎果園今年牛奶蜜棗無法在年節前裝成禮盒販售，所以再度在過年後開放民眾及遊客入園採摘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南瑪莎果園今年牛奶蜜棗無法在年節前裝成禮盒販售，所以再度在過年後開放民眾及遊客入園採摘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因為種出的蜜棗香脆甜打出好口碑，瑪莎果園農場楊姓業者指出，目前大多是老顧客或曾來體驗過的遊客陸續再度捧場，預估可賣出上千斤沒問題，但園區中仍有上萬斤待售，現況3顆一斤的大顆棗所剩無幾，4顆一斤的中型的還很多，再來就一般大小的，品質都一樣好。

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▲斗南瑪莎果園今年牛奶蜜棗無法在年節前裝成禮盒販售，所以再度在過年後開放民眾及遊客入園採摘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲楊姓業者表示，目前園裡約還有一萬五千多斤未採，開放民眾入園自採，薄利多銷，希望能減少滯銷損失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊姓業者無奈表示，蜜棗今年氣候影響不大，授粉雖有按照時間結果，但以往時節農曆年大約在國曆二月才開春，今年提早10多天即迎來農曆過年，蜜棗來不及成熟，無法在年節前裝成禮盒販售，所以再度在過年後開放民眾及遊客入園採摘，目前園裡約還有一萬五千多斤未採，開放民眾入園自採，薄利多銷，希望能減少滯銷損失。

▲斗南瑪莎果園今年牛奶蜜棗無法在年節前裝成禮盒販售，所以再度在過年後開放民眾及遊客入園採摘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南瑪莎果園採果樂入場券每人200元，外帶可全額抵消費，園區內可隨意吃但不可浪費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊姓業者說，農場開放採果樂入場券每人200元，外帶可全額抵消費（每台斤僅50元）園區內可隨意吃但不可浪費，今年的遊客採摘狀況反應都很好，有的直呼很甜，十多年前開始有開放採摘是一方面是為了推廣親子活動與田園體驗，近年比較少推廣，大多是曾經來過的遊客主動詢問前來，歡迎大家把握最美味的品嚐期間，一嚐甜蜜香脆的甜奶蜜棗。

▲斗南瑪莎果園今年牛奶蜜棗無法在年節前裝成禮盒販售，所以再度在過年後開放民眾及遊客入園採摘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南瑪莎果園園區中牛奶蜜棗仍有上萬斤待售，現況3顆一斤的大顆棗所剩無幾，4顆一斤的中型的還很多，再來就一般大小的，品質都一樣好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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