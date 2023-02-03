男深夜狂拉引擎聲浪引警攔查　退熱貼盒裡「藏了這些東西」

記者林悅／台南報導

台南市警二分局南門所警員李英誌、李維晟等2人，於3日凌晨3時執行取締酒駕勤務，在永華路發現1部黑色進口轎車發出巨大排氣聲響呼嘯而過，明顯有改裝情事即上前攔檢盤查，查獲22歲林姓駕駛人車內1盒退熱貼紙盒內，藏有毒品咖啡包6包、愷他命膠囊4顆、共重36.87公克。

▲林姓男子所駕黑色進口轎車，因發出巨大排氣聲響呼嘯而過，而被市警二分局警方攔檢盤查，查出車內1盒退熱貼紙盒內藏放毒品咖啡包6包、愷他命膠囊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方盤查林姓駕駛人（男、22歲、嘉義人、有毒品紀錄）從嘉義來台南訪友，員警盤檢過程除發現他改裝車輛排氣管外，林男竟是無照駕駛，經其配合檢視車內物品時，又在駕駛座與中央扶手之夾縫處，發現有1盒退熱貼之紙盒，經打開一看內藏放有毒品咖啡包6包、愷他命膠囊4顆、共重36.87公克，警方除依毒品危害防制條例調查送辦外，林男無照駕駛也依法舉發，並將改造之噪音車輛蒐證後通報監理站召回檢驗。

警方查出，林男向朋友借來這部進口轎車前來台南訪友，案發時準備返回嘉義行經永華路時，因車輛發出轟隆之排氣聲響很大，吸引執勤員警之注意，趁其路口停等紅燈時上前攔檢，進而查獲持有毒品及違規。

二分局表示，每日夜間均結合並運用各項勤務方式來加強防制危險駕車及取締酒後駕車工作，尤其針對改裝車噪音夜間擾亂民眾安寧休息之違規更是嚴加取締。2022年針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗達798輛；另針對擅自改裝汽車設備違規依照道路交通管理處罰條例第16、18 條舉發開罰計270件，本項稽查取締2023年也會持續進行，以維護台南安全及安寧的宜居環境。