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凍漲17年！公總轄管訓練中心「6／1調漲」　小客車駕訓費漲15%

▲▼公訓所駕訓費用6/1起調漲。（圖／翻攝公訓所網頁）

▲公訓所駕訓費用6/1起調漲。（圖／翻攝公訓所網頁）

記者李姿慧／台北報導

凍漲17年的公路總局轄管公訓所駕訓班要調漲費用了，公訓所宣布，因應人事成本和物價調漲，今年6月1日起，北中南訓練中心將調漲各類駕訓班訓練費用，其中小客車手、自排駕訓費將從11350元漲至13000元，漲幅約15%。

交通部核定108年6月調漲駕訓班訓練費，其中各縣市小型車駕訓費上下限調整為8000元至13000元，北市則是9000元到13500元，高雄市則是8000元到13500元，相關費用不含考驗費、駕照費，不過即便學費上限已核定可調漲，但公路總局轄下公訓所北中南訓練中心自民國95年起迄今已凍漲17年，未調整過學費。

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公路總局公路人員訓練所所長林翠蓉表示，因民國99年迄今人員基本薪資從95元漲至176元，幾乎快3倍，長久以來都自行吸收，但人事成本不斷高漲加上物價也調漲，導致負荷相當吃力，因此在上限內調漲，預計6月1日起調整駕訓費，不過仍未足額反映成本。

以小型車普通駕駛訓練班為例，訓練費將從11350元調高到13000元，將貴1650元，漲幅約15%，若再加上考驗費450元、駕照費200元，總收費為13650元。

另大貨車和大客車駕駛訓練班，位於新北的公路人員訓練所本身訓練費為1萬元，6月起將不調整，但中部訓練中心、南部訓練中心訓練費將從8000元調高至10000元，將貴2千元，漲幅約25%，若再加上考驗費225元、駕照費200元，總收費為10425元。

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