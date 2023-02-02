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現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　法官「1理由」判他無罪　

▲在桃園市某陸軍基地服役的鄭姓現役軍人被指控於2021年8月間與未滿14歲少女邀約打球，後來勁道摩鐵發生親密關係挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲在桃園市某陸軍基地服役的鄭姓現役軍人被指控於2021年8月間與未滿14歲少女邀約打球，後來卻進入摩鐵發生親密關係挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓現役軍人2021年在網路認識女網友後，當年8月間邀她到學校打球，後來嫌天氣熱竟提議到摩鐵吹冷氣、看電視，少女為鄭口交並發生親密關係，事後少女家人直覺少女行為有異，追問後才發現內情怒而報警提告。桃園地院審理時，鄭否認犯行，聲稱在摩鐵裡只有吹冷氣、聊天、吃東西，雖然少女堅稱2人確實發生性行為，但法官認為，沒有其他證據證明鄭的犯行，將鄭判決無罪。

判決指出，目前在桃園市某陸軍基地服役的鄭姓現役軍人，在網路上認識女網友，2人於2021年8月27日相約在某所學校打球，但因少女的朋友遲遲未到，天氣酷熱下，鄭騎車載少女離去，沿途因疫情關係許多店面都沒開，鄭則提議到前方摩鐵吹冷氣、看電視，隨後少女為鄭口交，兩人並發生性行為，少女返家後行為有異，家人發現後報警提告，檢方偵結依妨害性自主罪嫌將鄭起訴。

桃園地院審理時，鄭坦承與少女曾赴摩鐵，但否認有對未滿14歲少女為性交犯行，辯稱，當天是少女約我去學校運動場打球，但其朋友遲遲未到，兩人騎車發現附近有摩鐵，自已提議去吹冷氣、看電視並等她朋友，在摩鐵只有聊天與吃東西等語；其辯護人則以本案除少女證詞外，並無其他證據可證明被告有相關犯行，少女雖提出醫院診斷證明書，但少女自陳曾與其他男性發生過性行為，且可能不只一位，且未檢驗出被告染色體DNA，縱使其處女膜有陳舊撕裂傷，也不能推斷是被告造成。

少女指稱，當天有跟鄭男約好打球，後來鄭載自己到附近摩鐵，兩人並發生性關係，還說過程約半小時，也記得鄭身上有胎記之類特徵，但不記得是哪個部位、形狀。

法官根據少女與證人證詞及醫院驗傷診斷證明，認為少女案發後一週，才到醫院就診，陳舊性裂傷發生原因不一，尚難憑此作為少女指訴之補強證據，由於沒有其他積極證據可以證明鄭的犯行，因此判鄭無罪，全案還可上訴。

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