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進摩鐵驚見「胸罩黏牆上」！嫩妹掃一眼環境崩潰：根本沒清

▲▼摩鐵裡面有胸罩黏在牆上。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲女子進門發現牆上黏著一片胸罩。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

如果無法出國，也有很多人喜愛國內旅遊、看看各縣市不同的風景。不過，一名正妹日前到高雄旅遊，期間入住了某知名摩鐵，沒想到進房後的環境讓她嚇了一跳，不但有女性胸罩黏在牆壁上，床單上還有黑色、黃色的斑點，氣得崩潰直呼「很明顯根本沒有洗床單」，傻眼的畫面曝光，也讓網友笑了出來。

這名女子在「爆料公社」指控，她到高雄某間摩鐵住宿，進房後卻發現環境十分糟糕，不但靠近沙發的牆壁上黏著女性的胸罩，床單上也有黑色、黃色的斑點，看起來明顯沒有清洗過。

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女子看到這些情況，感到十分不滿，於是開口要求更換房間，房務人員確告知「沒有房間可以換」，直到她要求退貨，對方才又突然生了房間出來，讓女子一行人得以更換。

▼外出住飯店是常有的事，難免會碰到這種地雷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼摩鐵,MOTEL,飯店,HOTEL,臥室。（圖／免費圖庫PIXABAY）

不過，更換房間後，環境同樣糟糕，屋內不但有濃重的菸味，還有許多蚊子飛來飛去，房務人員也告知「景觀住宿無法避免蚊子」，只能提供電蚊拍，讓女子自己殺蚊。

好不容易想換個環境放鬆，卻踩到這種地雷，讓女子氣得痛罵，根本不用睡覺，光是打蚊子就飽了，「過年期間，來這邊搞得驚嚇又疲勞，感受極差！」

恐怖的屋況曝光後，也有不少網友笑了出來，不禁留言調侃，「好嗨欸。內衣直接脫掉往上甩！剛好黏著。想要留給下一組客人使用的概念」、「笑死，說不定是人家裝置藝術」、「黏罩杯超好笑，什麼鬼啦哈哈哈哈哈哈」、「傻眼，牆壁上有罩杯很狂」、「住宿送奶罩，汽車旅館都掃的比它乾淨。」

 

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