桃機航警塔台值勤帶槍睡大覺！飛安掉螺絲嚇死人　航警局說話了

▲航警局郭姓副所長在塔台值勤時竟帶槍睡覺，航警局查證屬實已拔官調職懲處。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局驚傳塔台值班人員值勤時睡覺重大違紀事件！航警局保安大隊郭姓副所長遭爆在塔台值班時竟帶槍睡覺，漠視飛安危機與國門漏洞，爆料者指稱，郭姓副所長負責塔台安全，任務首重飛安守護及邊境治安守護，執勤時需高度警戒，卻屢次在上班時睡覺，機場安全出問題誰要負責？航警局表示，根據初步調查相關監錄影像，郭員違反勤務紀律屬實，除已調整非主管職務外，並將以「不護短、不庇縱」之原則予以嚴懲不貸。

據爆料者指出，隸屬航警局保安大隊第一分隊第一職務代理人（副所長），竟於塔台安管上班期間帶槍睡覺且精神不濟，郭身為主管階級又身兼副座，應為員警學習榜樣，卻在執行塔台管制崗哨勤務時公然睡覺，警察領有國家薪水，負有「依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利」職責，且執勤時身上配有槍枝，竟於上班帶槍睡覺，不僅影響警察觀感，其危險性更不容小覷。

▲航警塔台安管需高度警戒，肩負飛航安全責任。（示意圖／記者呂佳賢攝）

爆料者也質疑，航空警察任務首重飛安守護及邊境治安守護，執勤需高度警戒，郭員屢次上班睡覺，飛航安全誰來顧，萬一機場安全出問題誰要負責？如遭有意人士誤闖侵入，將嚴重影響飛行安全，其嚴重性及危險性甚大，將危及塔台飛安。

另外，根據民用航空法、民航機場管制區進出管制作業規定，航警負有飛行安全維護、管制機場周遭崗哨之職責，照片為郭員在塔台執行重要飛安管制崗哨時睡覺，如遭有意人士誤闖侵入，將危及塔台飛安。

航警局強調，保安警察大隊郭姓副所長員警遭檢舉案，經查根據檢舉人提供畫面清查相關監錄影像，初步查處違反勤務紀律屬實，本局將本於「不護短、不庇縱」之原則予以嚴懲不貸。郭員行為遭檢舉並引發負面輿情，已影響警察機關形象且不適任主管職務，航警局依事證及相關資料，調整郭員為非主管職務與服務單位並加重懲處。

航警局重申，本局將持續加強要求同仁落實勤務紀律，列為重點督導單位加強督導及指派幹部加強導帶勤，以維機場安全與秩序。

▼郭員遭檢舉屢次上班睡覺，飛行安全出現漏洞。（示意圖／記者呂佳賢攝）