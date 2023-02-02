　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃機航警塔台值勤帶槍睡大覺！飛安掉螺絲嚇死人　航警局說話了

▲航警局郭姓副所長在塔台值勤時竟帶槍睡覺，航警局查證屬實已拔官調職懲處。（圖／讀者提供）

▲航警局郭姓副所長在塔台值勤時竟帶槍睡覺，航警局查證屬實已拔官調職懲處。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局驚傳塔台值班人員值勤時睡覺重大違紀事件！航警局保安大隊郭姓副所長遭爆在塔台值班時竟帶槍睡覺，漠視飛安危機與國門漏洞，爆料者指稱，郭姓副所長負責塔台安全，任務首重飛安守護及邊境治安守護，執勤時需高度警戒，卻屢次在上班時睡覺，機場安全出問題誰要負責？航警局表示，根據初步調查相關監錄影像，郭員違反勤務紀律屬實，除已調整非主管職務外，並將以「不護短、不庇縱」之原則予以嚴懲不貸。

據爆料者指出，隸屬航警局保安大隊第一分隊第一職務代理人（副所長），竟於塔台安管上班期間帶槍睡覺且精神不濟，郭身為主管階級又身兼副座，應為員警學習榜樣，卻在執行塔台管制崗哨勤務時公然睡覺，警察領有國家薪水，負有「依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利」職責，且執勤時身上配有槍枝，竟於上班帶槍睡覺，不僅影響警察觀感，其危險性更不容小覷。

▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

▲航警塔台安管需高度警戒，肩負飛航安全責任。（示意圖／記者呂佳賢攝）

爆料者也質疑，航空警察任務首重飛安守護及邊境治安守護，執勤需高度警戒，郭員屢次上班睡覺，飛航安全誰來顧，萬一機場安全出問題誰要負責？如遭有意人士誤闖侵入，將嚴重影響飛行安全，其嚴重性及危險性甚大，將危及塔台飛安。

另外，根據民用航空法、民航機場管制區進出管制作業規定，航警負有飛行安全維護、管制機場周遭崗哨之職責，照片為郭員在塔台執行重要飛安管制崗哨時睡覺，如遭有意人士誤闖侵入，將危及塔台飛安。

航警局強調，保安警察大隊郭姓副所長員警遭檢舉案，經查根據檢舉人提供畫面清查相關監錄影像，初步查處違反勤務紀律屬實，本局將本於「不護短、不庇縱」之原則予以嚴懲不貸。郭員行為遭檢舉並引發負面輿情，已影響警察機關形象且不適任主管職務，航警局依事證及相關資料，調整郭員為非主管職務與服務單位並加重懲處。

航警局重申，本局將持續加強要求同仁落實勤務紀律，列為重點督導單位加強督導及指派幹部加強導帶勤，以維機場安全與秩序。

▼郭員遭檢舉屢次上班睡覺，飛行安全出現漏洞。（示意圖／記者呂佳賢攝）

▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

 新聞連結：

女師遭大外割告警贏了！　桃警：尊重判決＋啟動心理諮商輔導

國道一號「中豐交流道」開工　張善政：有效分流中壢交通量

台15線自撞火燒車「駕駛慘成焦屍」　身分難辨將採DNA鑑定

 

 

ET快訊
快訊／大陸官方定調「15歲高中生之死」輕生！　2段錄音成鐵證
快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准
台灣北部「一片紅」！　原因曝光
桃機塔台航警帶槍睡大覺！　飛安掉螺絲嚇死人
白歆惠消失6年「百億富太」近況曝！　曾分手暴瘦成皮包骨
女駕駛尖叫「死定了撞到人」！　行人爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

保全撿屍女住戶脫內褲襲胸　1原因賠25萬仍要坐牢

翁身價高達8億逃稅千萬遭「解除保單換錢」！起訴欲翻盤均敗訴

北市死亡車禍！行人過馬路突然回頭...害騎士失控撞變電箱身亡

大貨車國道散飛樹葉挨罰1萬2　駕駛辯「自然落下」…法官駁回

敲牆吼叫5小時！旅館報警逮奧客　竟是中風男受困浴缸求救

基隆「雨衣球棒隊」砸店門窗全毀　落網稱行車糾紛報復…警狠打臉

桃機航警塔台值勤帶槍睡大覺！飛安掉螺絲嚇死人　航警局說話了

拿娘家土地幫還賭債　夫竟偷吃趕她出門！法官一看這點秒判離

高雄議員Telegram被盜！朋友「借他10萬元」挨詐　整晚電話狂響

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

保全撿屍女住戶脫內褲襲胸　1原因賠25萬仍要坐牢

翁身價高達8億逃稅千萬遭「解除保單換錢」！起訴欲翻盤均敗訴

北市死亡車禍！行人過馬路突然回頭...害騎士失控撞變電箱身亡

大貨車國道散飛樹葉挨罰1萬2　駕駛辯「自然落下」…法官駁回

敲牆吼叫5小時！旅館報警逮奧客　竟是中風男受困浴缸求救

基隆「雨衣球棒隊」砸店門窗全毀　落網稱行車糾紛報復…警狠打臉

桃機航警塔台值勤帶槍睡大覺！飛安掉螺絲嚇死人　航警局說話了

拿娘家土地幫還賭債　夫竟偷吃趕她出門！法官一看這點秒判離

高雄議員Telegram被盜！朋友「借他10萬元」挨詐　整晚電話狂響

財報樂觀、買回400億美元庫藏股　META盤後股價漲近20%

睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

14歲少年夜闖遊樂園！爬設施遭卡「機械手臂」慘叫...內臟破裂亡

新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

15分鐘到公司「頭期款也輕鬆」　他超滿意！內行見「1條件」絕不買

特斯拉上高速公路「方向盤突掉落」　驚恐畫面曝光！牽車不到1周

今開賣！樂桃3／28開飛「台北－名古屋」單程3090起　去合掌村更方便

烏防長曝：普丁已動員50萬大軍！　最快「24日開戰周年」大舉進攻

超萌水豚寶寶誕生　壽山動物園2月舉辦「線上命名票選」

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

苗栗女酒喝到一半走出門外！搖搖晃晃墜排水溝亡　詭異畫面曝光

社會熱門新聞

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

新北「休旅車違停人行道」　警回7字退檢舉

應召女控名醫下藥輪流性侵　真相反轉

低胸妹狂哀求畫面曝！刺青裸男持刀嗆空氣

獨／前教友爆「要求貸款奉獻」是宋達民教會

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

刺青裸男被逮現場曝！女友嚇到手手舉高投降

獨／重機騎士自摔亡身份曝　為建材龍頭前經理

台中港自撞男「倒地看BMW X5燒光」現場曝

即／逢甲刺青裸男摩鐵遭逮

手遊遭破解損失上億　36作弊玩家遭起訴

遭「小玉」換臉變A片女主角　女大生獲賠60萬

更多熱門

相關新聞

行李誤放50發子彈　美籍男遭法辦

行李誤放50發子彈　美籍男遭法辦

航空警察局今天表示，一名75歲美國籍男子凌晨在台灣過境轉機時，被發現行李中有22口徑子彈50發；初步調查男子有槍枝持有證、子彈並非刻意攜帶，訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃機網站遭留言「引爆炸彈」　航警局回應了

桃機網站遭留言「引爆炸彈」　航警局回應了

駁航警局　洪孟楷：他們從未說過要帶人去偵查

駁航警局　洪孟楷：他們從未說過要帶人去偵查

吳斯懷7點聲明：現場搶人拉績效？

吳斯懷7點聲明：現場搶人拉績效？

瞞家人台中做保全…玩伴下落不明

瞞家人台中做保全…玩伴下落不明

關鍵字：

航警局塔台安管帶槍睡覺調職嚴懲

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

今10:00開搶！日韓機票1499元起

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

58歲蔡玉真住院！深夜宣布：永遠退出談話性節目

Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」！

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

即／大樂透1.2億一注獨得　獎落台南

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面