試用精油狂問她「那個走沒」…酒摻藥睡死！下體採男網友DNA崩潰

▲小蕙喝下陳男倒的酒後昏睡，同事發現她精神狀況不好提醒「是不是下藥」，醫院採檢後發現下體有陳男DNA，驚覺遭到性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

女子小蕙（化名）受陳姓男網友邀約試用精油，卻在摩鐵誤喝了被下藥的酒後陷入昏睡，一路昏沉至隔天上班，同事見她神色恍惚口齒不清，察覺有異要她到醫院採檢，果然驗出體內有毒品鎮靜藥物之外，還採檢出陳男的DNA，讓小蕙崩潰提告，法官還發現陳男事前狂問小蕙「月經何時走」，根本別有居心，依藥劑強制性交罪重判陳8年，且要賠償小蕙40萬元。

小蕙與陳男在網路上認識已有10年，2020年9月間，陳男開始猛力邀約小蕙出來喝酒聊天，並以要測試精油為由要求小蕙穿著短褲、輕便點的服裝，還追問「這個時間有閃過好朋友的日子嗎」、「妳來的日期都是在什麼時間點？」，模樣看似關心體貼「好朋友來小酌對女生不好」，儘管小蕙表示自己有在運動、不要喝冰的就還好，但仍在陳男不斷諉詞之下喬了個他「滿意的時間」。

2020年10月27日晚間，陳男開車載小蕙到超商買完酒後，卻直奔摩鐵，小蕙心想摩鐵內就有精油而不疑有他，但進到房內、喝下2杯陳男倒給她的酒後，隨即就陷入昏睡不醒人事；小蕙隔日醒來，腦袋還在渾沌中，直接返家並繼續倒頭就睡。

隔天小蕙上班後，同事發現她精神不濟、聲音飄忽，連字都打不好，直覺不對勁提醒她「是不是被下藥」，小蕙才連忙到醫院進行驗尿，發現的確含有BZD（第3級、第4級毒品，用作安眠鎮靜藥物），並進一步從下體採出陳男的DNA。

陳男雖然坦承與小蕙發生關係，但堅稱是小蕙主動要求的，也沒有對她下藥，並指出小蕙在8、9月都有到精神科診所拿藥，裡面含有BZD的成分，且小蕙在事隔39小時後才去檢驗，無法確認她是何時服用，懷疑是因性行為後沒頻繁與她聯絡，她才感到失落而對自己誣告。

但小蕙表示，自己平常吃藥後只會稍微頭暈，也不會立刻就昏睡無意識，法官也認為陳男事前邀約時反覆追問小蕙月經細節，希望喝酒可以避開此時段，直到小蕙推估自己「那個走了」的時間，陳男就馬上確認就是這天，看得出陳男與小蕙對見面抱持的心態截然不同。

高雄地院認為，陳男以協助測試精油、相約小酌名義，帶小蕙帶摩鐵卻下藥性侵，漠視BZD成分藥劑與酒一起服用可能造成致命危害，依藥劑強制性交罪處陳有期徒刑8年，且民事部分需賠償小蕙40萬元，全案可上訴。