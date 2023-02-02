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債務糾紛談判起口角...莽男持開山刀砍殺再開車追　下場曝光

▲桃園市陳姓男子去年11月與葉姓男子因債務糾紛邀約對帳卻起口角，陳男怒持開山刀追砍葉多處受傷，經友人送醫急救撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子去年11月與葉姓男子因債務糾紛邀約對帳卻起口角，陳男怒持開山刀追砍葉多處受傷，經友人送醫急救撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與葉姓友人因債務起糾紛，去年11月間邀約在桃園市某車行對帳，雙方都找來友人陪同，雙方再度因帳目問題起口角，陳突然從車內取出開山刀朝葉猛砍，造成頭皮、右上臂等多處被砍傷血流如注，葉之友人急忙開車送葉急救，但陳仍心有不滿，持鋁棒砸毀其轎車還開車追逐，直至友人將車直接開到派出所報案求救。桃檢調查後，依殺人未遂罪嫌將陳提起公訴。

檢警調查，41歲的陳姓男子是桃園區某車行負責人，陳與葉姓男子因有債務糾紛，雙方於去年11月21日上午約定在車行對帳，並各自找來友人助陣，中午12時許，雙方對帳時因對金額僵持不下，陳男突然跑出車行，從車上取出開山刀對葉男頭部揮砍，造成頭皮被砍2刀，葉倒地後陳繼續持開山刀朝其右手臂等處繼續揮砍，葉男受傷後掙扎起身奪取開山刀，再將陳男推向牆壁壓制，此時陳男的李姓車行員工持塑膠管朝葉抽打，葉趕忙向陳男道歉，陳、李2人才停手，但葉已有包括頭皮、右手臂、手腕與手指等多處受傷且血流如注。

未料，陳男仍心有憤怒，持鋁棒向葉的轎車擋風玻璃、天窗與鈑金等處猛砸毀壞，葉男之邱姓男友見狀趕緊載葉離開車行赴醫治療，陳男見葉、邱等人搭車離去，又駕車自後追逐，邱男見陳男緊追不捨，直接開車到桃園警分局大樹派出所報案提告。

桃檢調查後，根據被害葉姓男子與邱姓等證人供詞，認為陳男殺人犯行明確，警方則提供現場監視畫面翻拍照片、醫院驗傷診斷證明等佐證，檢方偵結依殺人未遂、毀損等罪嫌將陳男、李男提起公訴。

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