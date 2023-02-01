逢甲刺青惡煞摩鐵被壓制在地！長髮女友嚇到「手手舉高投降」

記者許權毅／台中報導

台中逢甲昨日傳出男子持開山刀街頭揮砍，警方今（1日）晚間在一處摩鐵攻堅，將涉案的吳男壓制在地，現場畫面拍下警方大喊「不要動」，瞬間將吳男控制住，一旁還有K他命等毒品；吳男女友則身穿T恤在一旁將雙手舉高，示意就範。第六分局警方指出，在吳男身上找到K他命、毒咖啡包、開山刀、空氣手槍，另外還有一顆子彈，全案將依照毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例以及恐嚇公眾危安罪偵辦。

▲台中逢甲刺青裸男持刀案，警方今晚在摩鐵攻堅逮補吳男，女友站在一旁嚇傻。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



吳男在昨日犯案後，疑似心虛帶著女友躲藏到一處摩鐵。今日下午4時許，警方也在吳男住處外部署埋伏警力，就怕吳男趁隙跑回住處，晚間6時許傳出吳男與女友仍在摩鐵，因吳男持有空氣手槍、開山刀等武器，警方不敢大意，全副武裝持盾牌攻堅，一開門便馬上壓制住吳男，吳男狼狽在地上被控制，一旁女友嚇呆，馬上將雙手舉開示意乖乖就範。

第六分局初步調查，吳男在1月29日曾酒後向警方報案殺害女友要自首，卻不願意透露地點，經警方抽絲剝繭找到吳男，發現是吳男與女友酒後發生爭執，爭吵之下謊報已殺害女友，經員警確認女子安全無虞，將吳男依恐嚇危安罪送辦。

不料吳男不知悔改，於1月31日在福上巷爭吵造成民眾恐慌，警方火速循線將吳男查緝到案，起獲愷他命、毒品咖啡包、開山刀1把、空氣手槍1支、子彈1顆等贓證物，全案依毒品罪及恐嚇公眾危安、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請台中地檢署嚴辦。