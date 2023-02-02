宿醉男市府前違停...警勸阻「他硬要開車」　渾身酒味這下慘了

▲桃園市林姓男子今天上午在桃園市府前違停被員警勸導，員警詢問時發現混身酒味。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今（2）日上午在桃園市政府前紅線違停，巡邏員警發現後鳴笛示意請其離開，但林男辯稱只是在等朋友，員警盤查時發現林混身酒味欲帶回派出所，林男辯稱昨晚喝一瓶黃酒，還堅持要把車開走，員警實施酒測發現酒測值每公升0.42公克已明顯超標，當場被押解帶回派出所偵訊，訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子今天上午在桃園市府前違停被員警勸導，林男辯稱昨晚喝了一瓶黃酒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《桃園爆報（二）》今天流傳桃園警方逮捕男子送上警車畫面，網友留言「車子違停，警察勸導還不走」、「三寶中的三寶」、「酒駕還是吸毒」、「難免違停，但警察驅趕你還不走就是白X」等留言。

▲桃園市林姓男子今天上午在桃園市府前違停被員警勸導，酒測後超標被帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天日上午9時許，中路派出所警員張栢豪、陳素美在市府廣場附近巡邏時，發現一輛轎車在紅線上違停，立即鳴笛勸導離開，但轎車旁57歲林姓男子卻對員警鳴笛視若無睹，聲稱在等朋友。

員警下車盤查時發現林混身充斥酒味，林男聲稱昨晚有喝一瓶黃酒，員警請其配合酒精測試，員警強制酒測後酒測值為每公升0.42公克已明顯超標，員警欲將帶回派出所偵訊時，林男卻拿著車鑰匙準備上車離開，員警合力壓制逮捕，將其押上警車帶回派出所，訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。