教她賺錢騙開房！「還沒X出來」拖回再上　淫狼塞6千喊：性交易

▲吳男說要教女同事「賺錢方法」，竟騙到旅館性侵，還硬塞6000元稱「這是性交易」，法官不信判刑4年。（圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

新北一名吳姓男子對煩惱錢財的女同事小琪（化名）表示要教她「賺錢方法」，帶著酒將她騙到旅館，卻突然將她脫衣性侵，小琪奮力掙脫並急著穿衣離開，吳男還將她抓回來噁稱「還沒射出來」，強行硬上得逞，隨後塞了6000元給她說「當作性交易」，法院審後依強制性交罪，判處有期徒刑4年。

2021年4月27日下午，吳男約想尋找其它賺錢方法的女同事小琪，到捷運站見面，並提出要小琪在「吵的地方」、即KTV，或「安靜的地方」、即旅館中選擇一處前往，怕吵的小琪勉強選了後者，吳男就買了酒與小琪進到旅館，佯稱要教她「如何解讀投資資訊、操作遊戲賺取報酬」。

但才過不久，吳男就露出本性，詢問小琪要不要跟他發生性行為，小琪驚嚇拒絕後，吳男竟直接強脫她衣服硬上，小琪使勁將吳推開，並穿上衣物想要離開現場，沒想到吳衝上前抱住小琪並將她推回床上，說「還沒射出來」，藉著更用力性侵得逞。

小琪受辱後，傳訊向友人哭訴，說「很噁心」、「根本就是惡夢一場」、「想到就覺得很噁；反正就是一個垃圾」，並買事後避孕藥吃，在友人陪伴勸說一周後，才決定報警提告。

吳男辯稱，是因為小琪當時主動表示她有從事援交，還主動挑逗，並強調他因為服用精神科的藥物，導致勃起功能障礙，若非小琪主動給足夠的刺激，他根本不可能與她發生性行為，事後也因為怕小琪不好意思開口，有偷偷將6000元放在小琪的包包內才離開。

但法官看了小琪事發後與友人的討論，態度顯示遭受不情願的侵犯，也提到「告他、求償」、「他沒道歉過」、並擔心「大家都知道這件事情，一方面我也想從腦中刪除這件事」等訊息，也因此出現不想上班、與吳男有接觸的情形，不採信吳男說詞，依強制性交罪，處有期徒刑4年，仍可上訴。