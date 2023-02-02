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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客被要求一旁站著填完表再排隊　痛罵港地勤講廣東話「歧視內地人」

▲ 國泰航空歧視大陸護照。（圖／翻攝自小紅書）

▲香港國泰航空挨批歧視陸客。（圖／翻攝自小紅書）

文／香港01

香港通關，更多遊客到港，有內地女子在網上發文控訴被航空公司的香港女地勤歧視，原因是向她們說廣東話，填「海關黑碼（入境健康申報）」時又叫她們到旁邊站着填好再排隊，認為是不尊重她們，怒斥，「真的無語，這種歧視大陸人的地勤，如果不想接待大陸人為什麼不直接辭職呢？」更明言會致電投訴。

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

▲航空公司地勤遭商務艙陸客批評「態度不佳」。（圖／CFP）

貼文引來熱議，有網民附和批評相關地勤，「服務態度不好」、「不知道這些港澳台優越感哪來的」；也有網民認為毋須事事上升到歧視層面，「看妳是亞洲面孔和妳說廣東話也沒什麼毛病吧？」

該女子1月29日（周日）於內地論壇「小紅書」以「XX航空香港地勤歧視中國大陸護照」為題發文，指1月28日（周六）其朋友從美國三藩市（舊金山）搭飛機到香港，她到機場送機，卻遇到登機口的年輕香港女地勤無禮對待。

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

▲香港機場。（圖／CFP）

樓主解釋，這名香港女地勤「上來就說廣東話問幾個旅客」，而她們拿出中國護照後，對方就說要填海關黑碼，「我們問怎麼填，地勤給我們掃碼之後，我們大概填了一兩分鐘，地勤就讓去旁邊站著填好了再來排隊」，斥責，「我還是第一次見這麼不尊重旅客的商務艙地勤」。

樓主又說，相較之下旁邊的男地勤更有禮貌，「上來首先問是說什麼語言，然後介紹如何填寫填海關黑碼，沒有填好可以去商務艙休息室填」，並再批評相關女地勤歧視內地人，「真的無語，這種歧視大陸人的地勤，如果不想接待大陸人為什麼不直接辭職呢？」更明言會致電航空公司投訴。

貼文引來熱議，有內地網民感同身受，指摘相關女地勤，「服務態度不好」、「不知道這些港澳台優越感哪來的，還真當20年前呢，現在我們比他們發達多了，咱們就得硬起來」、「投訴啊」，亦有內地網民分享，「我在外讀了幾年書，受歧視最多的地方就是香港。」

不過，也有網民認為毋須太敏感，事事上升到歧視層面，「看妳是亞洲面孔，和妳說廣東話也沒什麼毛病吧，或許她服務態度是沒有別的小哥哥好，但問題是，我不懂妳所說的歧視方面是什麼呢？」、「或許服務態度不是很行，但別什麼都上升到歧視問題，也或者是你覺得你是商務艙的人所以人家得跪下服務？」、「巨嬰，總想着地球都應該圍着妳轉」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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