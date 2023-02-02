新北「休旅車違停人行道」警回7字退檢舉　鄉民抓錯：法規問題

▲新北中和一輛休旅車在人行道違停，但民眾舉發失敗。（圖／翻攝PTT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有民眾日前到新北市中和區目睹一輛休旅車斜插在人行道上違停，驚訝之餘立刻拍照檢舉，最後卻得到警方回應「違規態樣不明確」，因此上網PO文詢問。對此，鄉民們也幫忙上課，新制上路後，民眾不能直接檢舉人行道違停，要打電話報案才能開罰。

該名網友在PTT發文表示，他1月6日晚上8時23分看到該輛休旅車大方違停在人行道時，感覺人生開了眼界，因此他立刻拿出手機拍照並向警方檢舉「駕車行駛人行道」，但警方回應事實欠缺具體明確，「違規態樣不明確」而不舉發，讓原PO傻眼地說，「這樣看不出來違規態樣？？？484其實有問題的是我？」

▲新制上路後，民眾不可檢舉人行道、紅黃線等違停。網友也發現，原PO檢舉的項目錯誤。（圖／翻攝PTT）



網友看完紛紛留言，「這種要打110請警察現場開單，民眾不能檢舉」、「人行道違停不能檢舉，你檢舉的是『行駛』當然不會過，還不感謝德政」、「車輛違規停放於人行道不開放民眾檢舉，只能110/簡訊報案」、「檢舉的事實錯誤了，照片裡就沒有正在行駛啊」、「我很常檢舉，依經驗跟你講，你是檢舉事實有問題,可以問承辦人要用什麼，7天內補。我每次舉發失敗都會打去問有什麼問題，其實聽完之後就知道不能怪承辦人」。

也有人說，「他只要反駁，車子拋錨暫時停上來，避免影響交通就好了，又是黃線區域，除非警察在現場才可以開單他可以說推上去的，要你舉證」。

據悉，交通部2022年4月30日修正道路交通管理處罰條例，車輛違停騎樓、人行道、紅黃線等，民眾都不能舉發，只能撥打110請警方到場查處。另外，岔路口、公車站、消防、身障車位及並排停車等，民眾仍可檢舉。