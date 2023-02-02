不要再讓這種街景發生！　洪孟楷曬「這畫面」喊：支持增設垃圾桶

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市長柯文哲任內撤除不少垃圾桶，現任台北市副市長李四川有意恢復，引發兩極看法。對此，立委洪孟楷2日就在臉書貼出一張台北市的街景，畫面中垃圾桶被塞爆，一旁都是散落的垃圾，他喊話「不要再讓過去的街頭景象發生！」，肯定研議增設垃圾桶，並且規劃後續配套措施，讓台北市有首都的格局跟高度。

洪孟楷提到，去年七月他行經捷運站時，在捷運站口旁的垃圾桶發現，垃圾已經堆到滿出來，地上還散遍垃圾。他坦言，「這實在很難想像是2022年的台北街頭」，尤其在寸土寸金的捷運站旁，當下他隨手拍了照，並且傳給當地的黨籍市議員，希望蔣萬安有機會當選台北市長的話，絕對應該研究怎麼樣解決這個問題。他認為，看照片裡的垃圾，並不是居家垃圾，有些便當可能是吃完之後就順手丟入，他也相信以台北市清潔隊員的辛勞跟努力，絕對不可能放任一兩天都沒有打掃，所以唯一有可能的狀況，就是附近的需求量太大，兩個公用垃圾桶實在無法滿足市民隨手丟垃圾的需求。

洪孟楷指出，解決途徑有兩個，一是減少需求，二是增加供給。所以他肯定現在是否願意研擬增加公用垃圾桶數量來讓民眾使用，並且配合宣導來降低民眾製造垃圾後的數量，他表示，這兩者都是可行而且直接的方法，過去沒有做到，蔣萬安上任之後，看到問題想要解決，當然值得鼓勵。

洪孟楷表示，也許垃圾桶在某些人眼中是小事，但令他訝異的是台北市的街頭怎麼會放任這樣的景象發生，他提到，雖然自己是新北市立委，但他也不希望這樣的景象有一天會發生在新北市，所以從根本解決問題覺得有其必要性。

此外，洪孟楷強調，貼出這張照片，不是要檢討過去的柯市府，柯文哲八年任內有建設、當然也有不足之處，但重點是現在蔣萬安執政，任何還可以再進步的地方，都希望蔣市府團隊能夠大刀闊斧地進行，所以能夠研議增加公用垃圾桶，配合宣導及相關配套，他認為這是一個良好的方向。讓台北市有首都的格局跟高度，在疫情逐步開放的時候能有更多的國外觀光客來，不會再看到這樣的景象，「我想這就是雙北共好的一個向前邁進的象徵！」

▲台北市街景。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）