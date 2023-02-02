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恢復垃圾桶惹議　黃珊珊舉例：見紐約「垃圾堆」以台北市民為榮

▲▼黃珊珊感恩見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市長柯文哲任內撤除不少垃圾桶，現任台北市副市長李四川有意恢復，引發討論，台北市長蔣萬安也搬出研考會數據，認為有七成民眾贊成恢復。對此，前台北市副市長黃珊珊2日指出，「垃圾不落地」、「垃圾費隨袋徵收」，到「資源回收」、「廚餘回收」，是台北市民共同的驕傲與成就，如果要依照民意做民調，這些永遠不可能實現。

黃珊珊坦言，其實，對於台北市的新政府政策，自己不想多做批評，但是如果要改變過去的政策，就必須說清楚該項政策的來龍去脈還有當時推動的意義。她表示，「垃圾不落地」、「垃圾費隨袋徵收」，到「資源回收」、「廚餘回收」，是台北市民共同的驕傲與成就。她提到，20多年前，台北市政府與台北市議會通過一項劃時代的大計畫「垃圾費隨袋徵收」，因為原本隨水費徵收顯失公平，所以，當時台北市民經歷一場十分痛苦的轉型過程，可是，台北市的資源回收及後來的廚餘回收，成為全世界學習的對象。

黃珊珊強調，這是台北市民與政府一起努力的結果，也是偉大城市的進步價值，如果要依照民意做民調，這項政策永遠不可能實現，因為沒有民眾會願意花大錢買垃圾袋，但是，二十多年前進步的城市、偉大的市民，完成了令全世界羨慕的台北經驗，她舉例，自己到紐約住了近一個月，每一天，都看到成堆的垃圾放在路邊，「那時我深深以身為台北市民為榮！」

此外，黃珊珊指出，道路上的垃圾桶，一樣也是民眾便利性與環保目標的衝突，在疫情期間，因為要保護清潔隊員，所以市府收起了近九百個路邊垃圾桶，後來部份恢復，但是更多的是里長希望不要再設置，因為，有些缺乏公德心的家戶垃圾每天都會霸佔路邊垃圾桶，嚴重影響環境衛生與市容。

黃珊珊表示，台北市民已經很習慣把隨身垃圾帶回公司或家裡丟棄，台北的市容比各大國際城市乾淨很多，這是市民的驕傲，如果要增設垃圾桶，也並非當務之急，應該了解整體政策的來龍去脈，政策執行面與清潔隊負擔問題，而非民粹式的倉促上路。

黃珊珊提到，之前市府推廣的智慧垃圾桶，如果廣設在公共場域，讓民眾可以隨時付費丟垃圾，也可以取得資源回收的補助，除了兼顧公平性與便利性，更可儘速達成零廢棄的目標。她直言，追求生活的舒適、便利，是人類常有的傾向。只是便利性，以及便利性以外的那些價值衡量，一直都是比重問題，生而為人的處境，兩難問題之所以兩難，就像是在液體中載浮載沉，比重相等，就無法決定向上升、或者向下墜。

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