日本藏壽司、HAMA壽司也被惡搞！噁心影片曝光　全報警加強監控

▲日本藏壽司、HAMA壽司也被惡搞。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭高中生惡搞，不但拿著醬油罐、杯子狂舔，還將口水沾到壽司上，整個過程在網路上曝光後引發民眾對衛生的疑慮，重創母公司股價。事實上，除了壽司郎以外，另外兩間人氣連鎖迴轉壽司店「藏壽司」（くら寿司）和HAMA壽司（はま寿司）也同樣遭到惡搞。
綜合日媒報導，從今年1月開始，多家連鎖迴轉連鎖壽司店就遭到惡搞騷擾，在台灣也有分店的HAMA壽司於1月13日向警方進行諮詢，表示有一名男性顧客在用餐時，隨意夾取其他客人單點的品項，甚至還在錄下的影片中表示「看起來很好吃，所以就吃了」。
はま寿司 担当者— 渡海 千明 (@ChiakiTokai) January 14, 2023
「会社として到底容認できません。模倣されることによって、ビジネスモデル自体が揺れ動いてしまうもので、非常に重く受け止めています」
「毒性の高いものが混入される可能性もないわけではありません。酷ければ殺人に繋がるものもありえます」
訴訟案件pic.twitter.com/wJ3XVaw1Vg
同樣相當有人氣的藏壽司則表示，有顧客故意將芥末灑到迴轉壽司上，還會故意將已拿取的壽司，放回去該店特製的抗菌壽司蓋中，讓其他顧客無法區別。目前藏壽司已向警方諮詢，並加強修正店內的智慧攝影機系統，防止類似情況再發生。
『はま寿司』に勝るとも劣らない『くら寿司』の迷惑テロ。店舗でこんな事されてると思ったら汚くてもう持ち帰りでしか注文できないわ店員注意しろよ。個室でも無いのに何してたねん。#くら寿司 #はま寿司 #寿司テロ #迷惑行為 #迷惑テロ pic.twitter.com/XDI9UsZiSH— 虎党ch (@toratou_ch) January 25, 2023
除了壽司店之外，還有另一間位於九州的人氣烏龍麵店「資先生烏龍麵」（資さんうどん）也受害，有一名男性顧客用公共湯匙，直接挖起桌上擺放免費提供的天婦羅渣來吃，而且還一臉相當享受，得意地對著鏡頭比讚；目前該店也已向警方諮詢，將繼續進行調查並採取相關應對措施。
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