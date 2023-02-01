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日本藏壽司、HAMA壽司也被惡搞！噁心影片曝光　全報警加強監控

▲▼日本藏壽司、HAMA壽司也被惡搞。（圖／翻攝自推特）

▲日本藏壽司、HAMA壽司也被惡搞。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭高中生惡搞，不但拿著醬油罐、杯子狂舔，還將口水沾到壽司上，整個過程在網路上曝光後引發民眾對衛生的疑慮，重創母公司股價。事實上，除了壽司郎以外，另外兩間人氣連鎖迴轉壽司店「藏壽司」（くら寿司）和HAMA壽司（はま寿司）也同樣遭到惡搞。

綜合日媒報導，從今年1月開始，多家連鎖迴轉連鎖壽司店就遭到惡搞騷擾，在台灣也有分店的HAMA壽司於1月13日向警方進行諮詢，表示有一名男性顧客在用餐時，隨意夾取其他客人單點的品項，甚至還在錄下的影片中表示「看起來很好吃，所以就吃了」。

同樣相當有人氣的藏壽司則表示，有顧客故意將芥末灑到迴轉壽司上，還會故意將已拿取的壽司，放回去該店特製的抗菌壽司蓋中，讓其他顧客無法區別。目前藏壽司已向警方諮詢，並加強修正店內的智慧攝影機系統，防止類似情況再發生。

除了壽司店之外，還有另一間位於九州的人氣烏龍麵店「資先生烏龍麵」（資さんうどん）也受害，有一名男性顧客用公共湯匙，直接挖起桌上擺放免費提供的天婦羅渣來吃，而且還一臉相當享受，得意地對著鏡頭比讚；目前該店也已向警方諮詢，將繼續進行調查並採取相關應對措施。

►不只壽司郎！人氣烏龍麵店也受害　噁男拿「公用湯匙」猛吞天婦羅渣
►日高中生「舔醬油罐、口水抹壽司」現身道歉　壽司郎堅持依法解決

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