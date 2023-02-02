蔡壁如：民進黨2024不論誰選　副總統都是她！原因曝光

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如：民進黨2024不論誰選　副總統都是蕭美琴！原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選之後，各政黨積極布局2024總統大選，民眾黨前立委蔡壁如表示，最近有聽到一個「馬路消息」，不論民進黨推誰出來競選總統，副總統都是駐美代表蕭美琴，因為蕭在美國受到認可，被認為是一個可控且溝通良好的對象。

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭美琴被認為是民進黨2024大選的副手人選之一。（資料照／記者李毓康攝）

蔡壁如1日在網路節目「新聞不芹菜」中提到，民進黨2024大選有可能推派賴清德，但賴身上有一些問題，他自稱是一個務實的台獨工作者，工作者就是執行的人，通常這種台獨工作都是只做不說，結果他講出來，加上他還有一個很鮮明的身分「台獨金孫」，或許會讓美國感到不放心。

蔡壁如接著提到，最近聽到一個馬路消息，民進黨不論推誰出來選總統，副總統人選都是蕭美琴，假設總統人選為賴清德，因為賴讓美國不放心，美國會希望副手是一個可控的、跟美國溝通良好的對象，而蕭在美國就很受到認可。

至於未來的兩岸關係議題，蔡壁如表示，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）聲稱4月10日將訪台，可能是想製造聲量，畢竟他是經過很多波折才選上的議長，「民進黨到底是高興還是剉咧等？」除了美國，現在連歐洲的一些小國家都喜歡把台灣拿出來講，因為在地緣政治上講台灣，加上俄烏戰爭影響，講台灣就很容易上國際新聞。

蔡壁如說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計2月5日訪問北京，是否就是要去和北京當局溝通，這點值得觀察；此外，我國立法院院長游錫堃在1月31日出發訪美，也可以針對這件事情去溝通，以免去年的台海危機重演。

最後，蔡壁如提到，總統蔡英文上任之後確實將台灣推向國際，但兩岸關係也越來越緊張，對於上述情況，新的國安團隊應該事先進行推演，後續是否會有什麼新作為，仍有待觀察。

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