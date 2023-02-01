112年池上鄉擔飯傳濃情　元宵祈福繞境活動

▲台東縣池上鄉「擔飯傳濃情」元宵祈福繞境活動因疫情取消舉辦2年，將在5日盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣池上鄉「擔飯傳濃情」元宵祈福繞境活動因疫情取消舉辦2年，將在5日盛大登場，獨有的擔飯(酷似buffet)及藝陣展演晚會嘉年華，於當日上午10點於玉清宮熱鬧展開。





鄉長林建宏說，台東的孩子們的春節是要到元宵結束後，才算是過完年，且池上獨有的「擔飯文化」為地方優良傳統，1950年開始的元宵活動至今近半世紀的歷史，它有別於其他縣市的元宵節慶祝文化。池上鄉每年各村輪值舉行，而今年值年村落為人口最密集、同時也是最大村『福原村』主辦，將傳統擔飯的挑扁器具以小品方式重現出早期人與人間的濃厚傳情味道，透過元宵節將最樸實、傳統、傳情的擔飯文化找回來。今年有15隊池上鄉宮廟，部分結合地方鎮友宮參與，繞境隊伍人數破千人，加上特有的擔飯晚宴，及夜間的高潮藝陣展演晚會嘉年華，歡迎您一同來感受池上在地元宵文化。





今年活動由池上鄉公所與玉清宮共同主辦，地方大小宮廟、藝陣、社區及村辦公處協辦。白天繞境路線行經池上鄉各村落迎神納福，晚上5點澎湃擔飯饗宴設在仁愛路旁廣場（大地飯店旁），由鄉民準備豐盛的在地食材設宴款待，讓參與陣頭的伙伴飽餐一頓略作休息。