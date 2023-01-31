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2023第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽　2／2豐里國小登場

▲2023年第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽2月2日豐里國小登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023年第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽2月2日豐里國小登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

2023年第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，將於2月2日至5日在台東縣豐里國小操場舉辦，並於2日上午10點舉行開幕，共有來自全國北中南東四區32支隊伍參加國小組8人制及女生組U13五人制足球賽。

本屆比賽活動獲得教育部體育署大力的支持補助活動經費外，並幸蒙向來非常熱心支持台灣體育及公益活動的企業體--「國泰世華銀行基金會」，支持東部地區原住民學童發展足球運動，為提升台灣的足球運動熱情的付出。因而於2017年開始贊助比賽經費，特別於2019年第9屆冠名贊助本屆活動經費，冠以「國泰世華旭村盃」之名，讓本活動得以永續而順利的舉辦。

本次賽事具有多元活動的特色，足以提供孩子一場豐盛的足球饗宴，大會規劃多元的活動項目，包括1.國小組八人制足球比賽(U12組) ，共計邀請24隊。2.個人及雙人、家長組顛球。3.旭村足球博士獎--每位參賽選手寫一篇心得，繳交大會評審4.選手之夜、教練分享足球故事。5.菁英對抗賽6.珍藏手冊--每位參賽選手發一本文彩豐富、深具巧思創意的手冊7.旭村足球推展影像展8.設置選手金靴獎、金手套獎、金球獎等。大會為了服務與會人員，還設置情境問答點心小站、彩虹咖啡站等。另外本屆另增設女生組U13五人制草地賽事，一共邀請8隊，讓女子足球也有機會參與旭村盃。

由於比賽場次密集而緊湊，所有參賽隊伍全程參與至最後一場菁英賽與閉幕典禮。而菁英賽是由所有參賽隊伍各派1名的菁英選手組成，是一場壓軸精彩可期的比賽。

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