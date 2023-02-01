台東縣民服務中心修繕完工　2／2起恢復營運

▲台東縣民服務中心修繕工程完畢6日起恢復營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供更優質及友善的洽公環境，台東縣民服務中心配合內部修繕及周邊環境工程已臻完竣繕畢，並將自6日起，恢復於博愛路275號營運，為縣民服務，營業時間為上班日08:00～12：00、13：00～17：00。

台東縣政府國際發展及計畫處處長曹劍秋表示，台東縣民服務中心兼具受理200餘項縣府申請案件並設有消費者保護中心、中小企業諮詢、法律諮詢、地政諮詢等服務，民國94年啟用以來已陪伴縣民十餘年了，但由於服務中心內部地磚、天花板老舊、周邊樹根隆起破壞地下管路及人行道不平整，致縣民中心整體所提供給民眾的洽公環境已不足以友善對待年長或弱勢族群，全面修繕勢在必行。縣長饒慶鈴支持積極爭取花東基金經費挹注，於去(111)年初即規劃及修繕服務中心內外，並於8月1日起暫時移至台東縣政府教育處(五期辦公大樓)1樓臨時服務處。

國計處指出，台東縣民中心臨時服務處(教育處1樓)為配合資訊及電話線路遷移工程，將於2月4日12：00起暫停服務，如有稅務、地政、戶政服務需求，請洽各事務所及稅務局；民眾如有洽公需要，建議事先致電(089-347550)洽詢確認服務時間，造成不便之處，敬請見諒。