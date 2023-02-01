燃放炮竹煙火慶元宵　東縣環保局籲隨手清除空盒垃圾

▲元宵節神明遶境，環保局籲隨手清除空盒垃圾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因新冠肺炎疫情影響，中斷2年的台東元宵節神明遶境祈福、炸寒單、賞花燈等活動，隨著疫情解封，5日恢復一連2天舉辦，屆時許多商家、陣頭、信眾會施放鞭炮、煙火迎神慶慶祝，台東縣環保局提醒，鞭炮、煙火燃放適量，改用環保鞭炮，同時別忘了清理垃圾、炮屑及空盒空箱，違者最高可罰6千元。

台東縣政府表示，元宵節神明遶境祈福、炮炸寒單等活動，吸引許多觀光客前來看熱鬧，許多藝陣表演精采吸睛，陣頭、商家、信眾往往會燃放鞭炮、煙火迎接神明，同時呼籲大家自律，垃圾別亂丟、隨手清理垃圾。同時也公告「不得從事妨害他人生活環境安寧行為之區域範圍及時段」中，於全縣各類噪音管制區內晚上11時至翌日上午7時，不得施放爆竹煙火，特殊民俗活動(如元宵活動)經核准得延長至翌日凌晨1時。各級學校上課期間及衛生醫療機構(診所除外)，於其周圍50公尺範圍內，全日不得施放爆竹煙火。違反者將依爆竹煙火管理條例處以3至15萬元罰鍰。

環保局表示，隨意丟棄垃圾或燃放鞭炮、煙火後的垃圾、炮屑及空盒空箱沒有清理，造成環境髒亂，是違反廢棄物清理法的行為，可罰款1,200元至6,000元，取締罰款是法規規定，環保局並非樂見，還是希望大家用慶讚元宵的熱情來清理維護環境，減輕清潔人員清理負擔，加速恢復整潔市容。