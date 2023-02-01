國民黨新人事曝光！林奕華請辭革實院長　李貴敏升任黨副祕書長

▲林奕華將接台北市副市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會今（1）日通過數項人事案，考核紀律委員會主任委員李貴敏調任義務副秘書長，遺缺由黃怡騰接任；革命實踐研究院院長林奕華請辭，遺缺由林寬裕接任。中常委蕭景田、侯佳齡請辭，遺缺由黃紹庭、徐弘庭遞補。

國民黨今天下午召開中常會，會中通過主席提議人事案，因應黨務工作需要，考核紀律委員會主任委員李貴敏調任義務副秘書長，遺缺由黃怡騰接任；革命實踐研究院院長林奕華請辭，遺缺由林寬裕接任；人事案經中常會通過後，將提請下次全國代表大會或中央委員會全體會議追認。此外，因應中常委蕭景田、侯佳齡請辭，遺缺則由黃紹庭、徐弘庭遞補。

國民黨文傳會副主委林家興表示，黃紹庭、徐弘庭遞補中常委，象徵國民黨中常會加入更多青壯派心血、納入更多年輕世代的聲音。他進一步指出，接掌考紀會的黃怡騰曾任中投公司董事長、新北市法制局長、政大法律系博士，有豐富法律及黨務經驗；而接掌革實院的林寬裕是台師大樂活EMBA教授、公視董事、新北市文化局長。

林寬裕是現任公視董事，接任黨職是否有違「黨政軍退出媒體原則」？林家興則說，會依照公視相關規定辦理，就其了解林寬裕是無給職董事，應無違反相關規定；但如果有違反，公視會進行處理。