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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝費鴻泰4年前說「可能交棒給妳」　徐巧芯：看來承諾無法進行

記者袁茵／台北報導

台北市議員徐巧芯1日宣布投入「信義．南松山」選區的立委初選，挑戰同黨籍現任立委費鴻泰。徐巧芯受訪時表示，自己在4年前全力支持費鴻泰，對方當時也說今年可能會交棒給她，「看來這個承諾是沒辦法繼續進行下去」。

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市議員徐巧芯受訪，並秀出初選小物衛生紙一包。（圖／記者陳家豪攝）

徐巧芯1日上午透過臉書宣布，要投入國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，並喊出5大重點說明自己的優勢，包括「要選出能贏的人，下架民進黨」、「解密台灣，國會需要即戰力」、「重振國民黨年輕人的支持度」、「抓出網軍、擊垮側翼」、「南松山信義需要串連與再生」。

徐巧芯於台北市議會受訪時，被問到與同黨台北市議員張斯綱、游淑慧前後宣布參選？徐巧芯表示，他們都是在2018年進入台北市議會，先前也有很多歷練的時間跟機會，這批年輕人在2022選戰中的戰力都非常強，所以準備好於2024年一起跟國民黨打選戰，幫國民黨一起下架民進黨。

徐巧芯提及，若未來進入國會，也希望用他們的戰力，持續將這8年秘密一一解開，例如疫苗採購合約秘密、總統蔡英文政大論文升等，以及媒體採購標案是不是在很多地方有問題、側翼網軍怎麼樣進行等，這些部分都會一個個在未來國會當中查出來。

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

針對被解讀成中生代對黨內前輩施加壓力？徐巧芯認為，他們跟民進黨作戰都沒有壓力，怎麼會懼怕黨內壓力呢？所有壓力都是前進跟成長的途徑，她不會去抗拒這些壓力，要繼續往前走；他們今天參加的是黨內初選，只要是黨員都有資格來參加，初選後不管誰出線，都會團結在國民黨之下，一起打贏2024年的選戰。

由於該區現任立委就是同黨的費鴻泰，有無話想向對方說？徐巧芯笑稱，「我們都是好朋友。」自己在4年前全力支持費鴻泰，印象中4年前費鴻泰來尋求她支持時，就有表明「這可能是最後一屆了」，還說未來可能考慮交棒給徐巧芯，並敬了一杯酒說「敬未來的立法委員」。

徐巧芯指出，這是4年前發生過的事情，當時費鴻泰應該知道她今年有可能出來參選，「本來說要交棒給我，看起來這個承諾可能是沒辦法繼續進行下去，但是我也不會太介意，因為每個人在每個人生時期的想法不一樣。」就是互相尊重、好好競爭，也不會因為初選就撕破臉，且若國民黨能取得政權，在內閣中或很多職務上，費鴻泰長處、長才與經驗，都能有發揮地方。

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