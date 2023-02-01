賴清德黨務主管名單　立委羅致政、伍麗華任一級主管

▲賴清德今天在中執會前發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德1日主持首場中執會，會前發表談話交付3項任務，要求全力支持行政院長陳建仁、南投縣立委補選參選人蔡培慧，支持黨務革新，讓社會看到民進黨改革的決心。此外，秘書長許立明會中公布黨務主管名單，包括現任立委羅致政、伍麗華均獲邀擔任一級黨務主管，並擬把「婦女部」更名為「性別平等事務部」，以及把原本的「媒創中心」與「社群中心」合併為「新媒體事務部」。

中執會今天將修正民進黨內規「中央黨部組織規程」，增設新住民事務部，婦女部更名為性別平等事務部，負責網路新媒體的社群中心及媒體創意中心合併為新媒體事務部。此外，民進黨也將「台南市正副議長選舉爭議處理案」列入議程。

在黨務主管人事方面，值得注意的是，現任立委羅致政、伍麗華分別出任政策會執行長、原民部主任等一級主管職務，借重其擔任民意代表的專才。

民進黨黨務主管名單如下：

秘書長 許立明

副秘書長 黃建嘉、楊懿珊、許嘉恬

政策會執行長 羅致政

主席室主任 周威佑

秘書長室主任 蔡宗倫

新境界基金會執行長 陳東升

組織部主任 林正鴻

客家事務部主任 蔣絜安

婦女部主任 李晏榕（擬更名為「性別平等事務部」）

新聞輿情部主任 張志豪

網路社群中心主任 詹賀舜（擬調整為「新媒體事務部」）

台灣民主學院主任 林秉忠

國際事務部主任 謝佩芬

青年事務部主任 阮俊達

社運部主任 邱嘉進

原民部主任 伍麗華

中國事務部主任 吳峻鋕

民調中心主任 陳博洲

▼許立明報告黨務人事佈局。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）