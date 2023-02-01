快訊／恐祭黨紀！台南議長涉黑爭議　民進黨2公職送中評會

▲賴清德今天主持首場民進黨中執會。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南市議會正副議長選舉賄聲賄影，民進黨主席賴清德1日主持首場中執會，討論台南市正副議長選舉爭議處理案，據轉述，會中無異議通過，對於黨籍議長邱莉莉、副議長林志展遭控涉賄選，將兩人移送中評會，且建議處停權處分。中評會預計下周開會討論。

中評會主委賴瑞隆會後受訪說明，中執會今天無異議通過將邱莉莉、林志展移送中評會調查，建議作出停權的處分，中評會預計將在下周開會，做出相關處分，依照程序來說，也會邀請兩位當事人進行說明，中評會後續將做出處分，回應人民期待。

至於停權時間可能會多長，賴瑞隆表示，以目前中執會期待更明快、更重於司法上，希望能夠讓人民感受到，司法是最後最低的標準，但是黨紀部分會走在司法更前面，中評會將審慎討論，做出停權幾年的決定。

賴瑞隆強調，賴清德與中執委的意志相當清楚，希望司法是最後的底線，也是最低的標準，黨紀應該高於司法，也高於人民的期待。

身兼中執委的立委林俊憲並指，社會希望民進黨有更明快的處理，今天第一次中執會就通過，另因當事人有發表3點聲明，賴清德今天裁示，民進黨尊重司法判決與當事人個人權益，「民進黨這樣的處理已經比法律還要嚴格，司法判決還沒出來以前，民進黨認為這件事是爭議事項，已經影響到黨的形象了，黨現在就立刻做處理」。

身為台南「老市長」的賴清德，今年1月初為台南黑金爭議動怒，當眾要求台南市長黃偉哲、立委及議員們鞠躬道歉，強調「有證據該關就關」，政壇高度關注，賴掌握黨機器後，如何面對曾聲明挺賴的邱莉莉、林志展涉賄爭議。

另一方面，民進黨廉政會本月11日已依據「廉政條例」將台南正副議長選舉涉賄案予以立案，且若邱莉莉及林志展遭聲押或是裁定羈押時，將予以停權3年處分，而邱莉莉與林志展均已在同日自請停止黨權。