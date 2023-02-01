民進黨：國共聯手攻擊梁文傑　為私利鬥臭新內閣

▲梁文傑接任陸委會副主委，遭國民黨連日批評。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

尋求連任失利的台北市前議員梁文傑入閣擔任陸委會副主委，遭國民黨連日批評，對此，民進黨新聞部主任張志豪1日表示，從國民黨不斷猛攻梁文傑的行徑，令人質疑國共是否聯手鎖定特定閣員或熟稔處理兩岸事務的專家攻擊，甚至國共聯手用亂台掩護朝共團，尤其國民黨攻擊行政院長陳建仁及特定閣員，意在破壞台灣團結和諧，抹黑鬥臭新內閣，顯然都是為政黨私利的政治意圖。

張志豪表示，對於國民黨扭曲事實說新內閣是敗選者聯盟，我們必須強調，縱使民進黨候選人在選舉過程沒有通過民意考驗，但仍然留在台灣為人民努力，不像國民黨立委林奕華為了副市長自私佔缺，還有一堆退將朝共，這些投降者聯盟才是破壞台灣團結的最大破口。作為最大在野黨的國民黨主席朱立倫，連黨員都無法團結也約束不了，聲稱好好做事的新北市長侯友宜也刻意迴避，請問國民黨做了什麼好事，又團結在哪裡？

張志豪也指出，國民黨不僅朝共，還有一堆退將「投降者聯盟」，包括聽到中國國歌就站立致敬的立委吳斯懷、退將季麟連出席統促黨「慶祝共產黨活動」、退將夏瀛洲說「不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊」、退將陳鎮湘2016年12月帶國民黨人員赴中會見政協主席並發表藍八點政治聲明、退將陳廷寵曾表態「台灣戰力是零」、退將黃幸強說只有統一而不是分裂的國家才能強盛，還有退將李楨林及夏瀛洲等人都朝共促統。對於這些退將組成的投降者聯盟，朱立倫不應迴避。

為此，民進黨強力呼籲朱立倫正視並約束退將投降者聯盟屢次破壞台灣團結的離譜行徑，朱立倫成天說要好好團結，結果卻讓前主席洪秀柱跟中國唱和，顯然連一個從政黨員都團結不了；侯友宜是國民黨最大諸侯，整天說要好好做事，國民黨卻做不出一件好事。現階段應該是台灣團結和諧的關鍵時刻，民進黨全黨上下團結一致，反觀國民黨只會噴口水、扯後腿及潑髒水。