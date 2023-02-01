觀察賴清德、鄭文燦2024「不會互鬥」　柯志恩：比國民黨好多了

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德將在今（1）日正式走馬上任，而在此次內閣改組出任副閣揆的桃園市前市長鄭文燦，雖然曾表態2024支持賴選總統，但仍被各界認為兩人將互相競爭大位。對此，國民黨智庫執行長柯志恩受訪指出，賴清德與鄭文燦同屬新潮流派系，而新潮流過去從未出過總統，這個派系想當總統的企圖心比任何人都強，但同時她也肯定，「我覺得鄭文燦跟賴清德，不會是那麼互相鬥的角色，他們這點做得比我們國民黨好很多。」

柯志恩今日上午接受《嗆新聞》專訪。針對「溫暖內閣」正式上任，柯志恩直言，陳建仁不管從政治性、敏感度及造成的爭議等，都不會被認為是當閣揆的角色，曾任閣揆的蘇貞昌與賴清德都各自展現出強大的自主權，但陳給人的感覺只是擋在前面，「他後面一定有非常多，我客氣講，給予他很多的意見（的人）」。

柯志恩進一步分析，新內閣感覺較像是過渡內閣，有些人被徵詢後會考慮未來一年中的政治耗損及風險，因此不願意加入，在這樣的情況下，就只好有很多人留任；另外，針對2024總統大選的布局，柯志恩說，雖然外界認為鄭文燦可能與賴清德競爭2024，但他們兩人同屬新潮流這個派系，而新潮流尚未出過總統，因此就算中間可能有一些聲音，但讓自己派別的人當上總統將才是最高原則，「我覺得鄭文燦跟賴清德，不會是那麼互相鬥的角色，這點做得比我們國民黨好太多了」。