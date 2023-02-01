沒熱度？陳建仁聲量總和出爐　狠輸「蔡賴蘇」：不易制衡賴清德

▲蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁網路正負聲量和好感度。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，下同，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁31日正式就職，TPOC台灣議題研究中心1日發布最新報告顯示，陳建仁現階段尚未具有主動帶動聲量討論的能力，儘管在確定接棒後，不斷透過社群平台釋出新內閣閣員的資訊，但網友並沒有預期中那麼感興趣，熱度炒不起來。另外，陳建仁近一個月內的聲量總和只有5.3萬，遠遠落後總統蔡英文的21.3萬、前行政院長蘇貞昌16.9萬、副總統賴清德16.4萬，若蔡英文想透過陳建仁的「傀儡內閣」來制衡賴清德，恐怕沒那麼容易。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，今年1月1日至1月30日期間，蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁四人的網路正負聲量及其好感度。結果發現，陳建仁負面聲量超過萬則位居第一，蔡英文7千多則排名第二，蘇貞昌2千多則排名第三，賴清德3千多則居末。而好感度方面，蘇貞昌好感度0.6最高，賴清德0.54居次，蔡英文0.46第三，陳建仁0.39居末。

TPOC台灣議題研究中心表示，陳建仁尚未接掌閣揆時並無公職身份，但他的中立、負面聲量的則數都超過蔡英文、蘇貞昌、賴清德三人。其中，最為人詬病的是，國民黨質疑他在2007年掛名投書國際知名期刊《Cancer》，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」；與他以留職停薪方式借調擔任行政院長，卻仍保有月薪49萬元的中研院特聘研究員職位；還有曾「護航」高端疫苗等，都被攤在陽光下檢驗。

至於蔡英文的好感度排名第三，TPOC台灣議題研究中心認為，其原因恐是「欽點」陳建仁接任行政院長，被外界一眼識破是為貫徹自身意志，避免提前跛腳的作法。

中心也進一步分析，總統府宣布由陳建仁接任閣揆「陳上蘇下」的當天，陳建仁創下近月網路聲量高峰，但由於他面對各方批評指教並未親上火線回應，處於被動挨打的守勢，對於輿情回應也是「靜悄悄」，導致其聲量消沈的異常迅速，在創下單日聲量逾1.1萬則高峰後，僅5天就跌落至單日不到2千則。

中心指出，陳建仁現階段尚未具有主動帶動聲量討論的能力，儘管在確定接棒後，不斷透過社群平台釋出新內閣閣員的資訊，但網友並沒有預期中那麼感興趣，熱度炒不起來。另外，陳建仁近一個月內的聲量總和只有5.3萬，遠遠落後蔡英文的21.3萬、蘇貞昌16.9萬、賴清德16.4萬，若蔡英文想透過陳建仁的「傀儡內閣」來制衡賴清德，恐怕沒那麼容易。

至於政壇普遍認為，陳建仁接掌行政院後，府院的互動模式將重回「林全內閣」時期的模式，而蔡英文選擇陳建仁出任行政院長，是想避免在卸任前提前跛腳。中心強調，根據網路數據顯示，這波操作反而引發反效果，不僅賴清德、蘇貞昌的好感度漸長，陳建仁更面對前所未見的負面輿論抨擊。