囚禁女信徒5年多次性侵　印度知名上師被判終身監禁

▲ 印度知名精神導師巴布擁有數百萬名追隨者。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度知名精神導師巴布（Asaram Bapu）現年81歲，擁有數百萬名追隨者，但他卻爆出囚禁女信徒長達5年、多次對她性侵的事件，此案最新判決於1月30日出爐，巴布被判處終身監禁。此前，巴布因性侵另名16歲女信徒被判終身監禁，已入獄服刑。

綜合India TV、每日郵報報導，巴布2001年至2006年期間，在印度西部古吉拉特邦的宗教場地多次性侵這名女信徒。女信徒2013年向警方宣稱，在成功設法逃出來之前，遭到巴布囚禁。

針對此案，古吉拉特邦首府甘地納加（Gandhinagar）一間法院1月30日做出最新宣判，巴布的性侵罪、非法拘禁罪名成立，判處巴布終身監禁，同時賠償受害者5萬盧比（約新台幣1.8萬元）。另外，由於此案缺乏證據，其餘6名被告均無罪，包括巴布妻子拉克西米本（Laxmiben）、巴布女兒及4名被控協助教唆犯罪的信徒。

然而巴布早已在獄中服刑，因為在另起案件中，他性侵一名當年才16歲少女，還威脅若告知他人就要殺掉她的父母，於2018年被判處無期徒刑。已知巴布性侵少女的期間，少女父母就在房間外祈禱。