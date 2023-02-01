女醉倒家門口　慘遭假暖男扛進房偷拍「無互動性愛片」

▲女子醉倒自家門口，被友人扛進家門性侵還遭偷拍。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名年輕女子和朋友在KTV歡唱後酒醉，自己搭計程車回家，卻在門口不支醉倒，一起唱歌的曾男打電話關心得知被害人的狀況後，色心大起，趕去把被害人扛進家門並性侵得逞，經被害人提告後，曾男狡辯雙方情投意合，但曾男偷拍的性愛影像顯示，被害人根本不醒人事等事證，台北地檢署1日依趁機性交等罪起訴曾男。

據了解，曾男和被害人因常參加酒攤而認識，事發當天，被害人醉到需要攙扶才能離開KTV，好不容易撐著自行回到家門口，就癱坐門前陷入昏睡，直到曾姓男子打電話問她到家沒，她老實說出自己的情況，曾男因此前往協助被害人使用磁扣開門回家。

隔天被害人酒醒後，隱約記得曾男曾經到訪，但家中空無一人，被害人懷疑自己遭撿屍性侵，先用LINE探詢曾男昨晚發生什麼事情，曾男裝傻回說看到被害人睡著，就自己先離開了，被害人察覺有異報案。

檢察官收案後核發搜索票，由警察到曾男家中查扣到曾男手機，裡面有疑似曾男畏罪才剛刪除的性愛影像，影像中被害人與曾男毫無互動，曾男辯稱與被害人在KTV包廂內就有親嘴，後來到被害人家中是合意性交，但是監視畫面顯示，無論是KTV走道上、電梯裡，被害人都必須雙手扶著人才能行走站立，因此不採信曾男說詞，依法提起公訴。