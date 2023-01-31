誆「訓練性行為」可領300萬　惡男扮姊姊坑15歲少女失身下場出爐

▲少女誤信可領300萬元酬勞卻受騙失身。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

基隆1名黃姓男子2019年上網一人分飾二角，先假裝「姊姊」慫恿1名15歲少女接受「性行為訓練」2個月、期滿可領300萬元酬勞，接著再以「教官」身分出現，指點心動想賺錢的少女為他口愛並錄影，還跟少女「滾床單」2次，得逞後逃之夭夭，導致少女夢碎出現輕生舉動，黃男到案認罪，但因少女虛報年齡又同意嘿咻，高院二審今維持一審見解，依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑3年4月，黃男性侵部分無罪，可上訴。

本案源於任職搬家公司的黃男，上網男扮女裝隨機攀談尋找少女獵豔，2019年4月間，他結識本案家住新北市的15歲少女，三言兩語套出少女年幼可欺、似乎很缺錢，於是以「姊姊」身分報好康，宣稱可介紹會訓練性行為的教官，若少女接受培訓2個月，期滿就能領300萬元酬勞。

少女心動答應，黃男本尊隨即以「教官」身分露面聯繫，同年5月間，少女趁凌晨時分偷偷帶黃男回自己阿嬤在新北的住處「上課」，黃男煞有介事指點少女為他口交，完成「訓練」課程熱身後，再跟少女「滾床單」示範愛愛技巧，天亮後，黃男命少女再度嘿咻溫習訣竅，期間更錄下少女為他口交影片。

然後黃男逃之夭夭、斷絕聯繫。少女發財夢碎，也不敢聲張，直到隔年（2020年）7月間，少女母親查看女兒手機發現與黃男的對話紀錄，才曉得女兒遭騙色，憤而報案提告。

黃男到案承認貪圖少女身體，根本沒錢支付300萬元酬勞。不過法官查明，少女為錢答應與黃男上床，若以少女實際年齡為準，雙方雖合意性交，黃男仍有刑責，但少女向黃男虛報自己年滿16歲，以致黃男被控強制性交、與14歲以上未滿16歲少女性交等犯行，都因而脫罪。

至於黃男拍攝少女為他口交影片，經查僅儲存於黃男手機裡、幸好沒外流。檢方起訴黃男涉犯《兒少條例》以「詐術」使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪嫌，法定刑為7年以上徒刑，但少女證稱知道黃男拍攝口交影片，表示「當下也不能反對什麼，我也打不過他」等語。

法官認定少女接受利誘而自主決定、沒被違反意願，考量黃男犯行造成少女成長過程留下難以抹去的陰影，使少女出現精神症狀且有輕生舉動，黃男犯後毫無補償少女的舉動，一審改依法定刑3年以上7年以下徒刑的「引誘」使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判黃男3年4月徒刑，高院今駁回上訴，還可上訴。

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