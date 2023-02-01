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社會 社會焦點 保障人權

女大生喝掛男同學硬上…震醒一旁閨蜜　無恥問：我可以試試嗎

▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女大生喝醉後，遭男同學性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄5名大學生深夜喝酒，凌晨時各自回房睡覺，女大生小花（化名）與男閨蜜同睡。不料，睡在另一間房間的男同學阿正，竟溜進小花的房間，對小花性侵，結果床鋪震動聲太大，喚醒睡在一旁的男閨蜜，阿正見男閨蜜只用眼神制止他，竟問「我可以試試嗎」，對方搖頭後他才停下。一審法官依趁機性交罪判阿正徒刑4年，二審則改判徒刑3年4月。

判決書指出，阿正、小花與另外3名大學同學2021年10月23日晚間到租屋處，共飲高濃度的伏特加等酒類，直至隔日凌晨1、2時許，大家各自回房休息，其中小花與一名男閨蜜同睡一間房。阿正在清晨5、6時許溜進小花的房間，見小花因酒醉而昏睡，竟色性大發，對小花性侵。男閨蜜睡到一半時，耳邊突然傳來床鋪震動聲，他起身查看，只見阿正竟然在性侵小花，於是以眼神示意制止，但阿正竟然問說「我可以試試看嗎」，男閨蜜搖頭拒絕，阿正才停下。

事後，阿正的母親曾找小花的母親談判，阿正的母親竟說「只有兩條路，第一就是讓阿正跟小花結婚，第二就是提告走刑事」讓小花家人大為光火，認為根本沒誠意解決，於是提告性侵。

一審法官認為，阿正只為個人色慾，竟趁小花酒醉之際性侵，導致小花事後情緒崩潰，且犯後又未能與小花達成和解，因此依趁機性交罪，判處阿正有期徒刑4年。二審法官考量，阿正與小花已達成和解，並賠償50萬元，然而小花仍明確表示其不願意原諒阿正，希望法院可以維持原判之刑度，因此改判阿正有期徒刑3年4月，全案仍可上訴。

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