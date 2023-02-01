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名校地下埋藏巨大機密被發現！瘋傳「秘建數十層」　哈工程回應

▲▼網傳校園地下有數十層，還有數門超電磁炮。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲網傳校園地下有數十層，還有數門超電磁炮。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一張落款為哈爾濱工程大學本科學院的「通知」截圖1月31日流傳陸網。通知稱，哈爾濱工程大學11號樓地下有數門「超電磁炮」，甚至還疑似存在大量「高濃縮鈾-235原料」，放射性極強，需對11號樓封閉處理。當日晚間，哈爾濱工程大學安全保衛處工作人員回應，該說法系謠言。

據《澎湃新聞》報導，網傳「通知」稱，多年以來，持續收到同學關於「磁場的測量」這一基礎物理實驗的回饋，主要反映的問題是實驗數據與理論值相比顯著偏大。針對此回題，物理實驗教學中心組織勘探活動，對11號教學樓進行了地質勘測。經勘探分析，確認11號樓地下數十層記憶體放有數門超電磁炮，且疑似存在大量高濃縮鈾-235原料，放射性極強，「由於強大的磁場以及放時性元素的存在，11號樓31日起實行全面封鎖，周圍2km內禁止人為活動。」

針對網傳內容，1月31日18時許，哈爾濱工程大學安全保衛處工作人員表示，他未接到上述通知，會將網傳情況回饋給領導。其後該工作人員回應，確認該網傳「通知」系謠言。

▲▼網傳校園地下有數十層，還有數門超電磁炮。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲該校回應是謠言。（圖／翻攝自澎湃新聞）

哈爾濱工程大學官方微信公號曾於2017年3月發文，介紹了校內的11號樓。據悉，11號樓是哈爾濱工程大學從中國人民解放軍軍事工程學院繼承的五座大樓中的一座，是當年空軍工程系的系樓。

11號樓地上共有6層，如今被用於教學和辦公，「而它的地下卻也大有秘密。」文章稱，地下對外開放的有兩層，地下2層有一個靶場。而實際上地下有6層之深，皆為防止小型原子彈設計，牆厚達1公尺，每層地下室均有半公尺厚的密封鐵門。地下第6層有一條軍事隧道，其寬度足以容納一輛坦克車，長近10公里，直達哈爾濱火車站。可見11號樓並無網傳通知內所述的「地下數十層」。

哈爾濱工程大學官網資訊顯示，學校前身是創建於1953年的中國人民解放軍軍事工程學院（「哈軍工」）。1970年，以海軍工程系全建制及其他系（部）部分幹部教師為基礎，在「哈軍工」原址組建哈爾濱船舶工程學院。1994年，更名為哈爾濱工程大學。學校先後隸屬於第六機械工業部、中國船舶工業總公司、國防科工委，現隸屬於大陸工業和信息化部。2007年，成為大陸國防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。

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