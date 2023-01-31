陳建仁上任拚發6000元　李彥秀嗆：發錢是小徒弟抗通膨才真師傅

▲李彥秀。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦今（31日）上任，連續兩天分別拜會立法院長與朝野各黨團，就是希望能儘快普發新台幣6000元。不過國民黨市議員李彥秀表示，發現金是為了紓解民眾的燃眉之急，但是也要提醒陳建仁，「會發錢只是小徒弟，能抗通膨才是真師傅！」」

李彥秀指出，通膨巨獸早已虎視耽耽。一年多來，跑市場、跑店家，聽到民眾最多的抱怨就是「什麼都漲，就是薪水不漲，完全看不到政府作為！」民進黨內部檢討「黑金、論文案、抗中」是1126敗選三大戰犯，但對每天上市場照顧家人三餐的婆婆媽媽來說，「連物價通膨問題都解決不了的政府，談什麼抗中保台」？

「民進黨不敢檢討的真正原因是，無能的蔡英文與失能的行政院！」李彥秀轟，蔡英文告訴民眾「台灣經濟處在20年來的最好狀態」，但是民進黨沒說的是，去年1-11月全體受僱員工平均經常性薪資年減0.11%，加薪都被通膨吃掉。加上前年同期實質經常性薪資也是衰退，等於已經連續兩年出現實質薪資倒退嚕。勞工辛苦工作獲得的加薪，全部被通膨吃光光。請問這樣的經濟好在哪裡？

李彥秀指出，「日理萬機」的民進黨高官，可能從不上市場，更不會知道「一隻土雞」的價格，與去年相比，土雞批發價格從每公斤73.8元上漲至83.3元、白肉雞每公斤52.2元提高至58.8元，更遑論零售價。

李彥秀也提到政治大學金融系教授殷乃平的警告，台灣面臨輸入性通膨，此時發放6,000元紅包，是為通膨「火上加油」；台大經濟系教授樊家忠提醒，通膨說來就來，有不可預測性。全民普發6,000元，「央行總裁應該要睡不著覺才對」。

李彥秀也針對主計總處官員表示主計總處未特別對發現金可能進一步引發通膨進行評估；去年底經濟部長王美花，對記者相關提問只回應「不予置評」。李說，不知道民進黨高官是否睡得著，但是婆婆媽媽想到明天要上市場，肯定睡不好，「會發錢只是小徒弟，能抗通膨才是真師傅！」