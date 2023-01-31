陳建仁上任稱「人生最後政務公職」　他曝3訊息：不會爭總統初選

▲新任行政院長陳建仁於卸任交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

新閣揆陳建仁今（31）日正式上任，他在致詞時表示，這將會是他人生最後一個政務人員公職，定會全力以赴。對此，媒體人黃揚明就在臉書指出，陳建仁的致詞透露了三個訊息，其中，若沒有發生意外，陳建仁將不會角逐民進黨內總統初選。

陳建仁在交接典禮上致詞特別提到，「這將是我人生最後一個政務人員公職，全力以赴、沒有懸念」、「服務人民就是我們共同的信仰，剩下475天，每天都要上緊發條，打造溫暖堅韌台灣，讓我們開始工作吧！」

針對陳建仁的致詞，黃揚明表示從中透露出三個訊息。第一，475天是計算到明年5月19日蔡英文任期的最後一天，依照憲政慣例，明年大選過後，因新國會民意產生，行政院長都會提出總辭，只是總統要不要慰留的差別，他分析，但陳建仁會說出475天這個數字，顯示蔡英文總統與陳建仁已有默契，要做到蔡英文任期屆滿為止；第二，他認為，既然陳建仁會說出475天這個數字，也就證明陳建仁接下來這475天，無發生其他意外的話，就不會參與其他政治工作，「包括角逐民進黨內總統初選。」

黃揚明指出，第三，從政務人員的定義來看，在《政務人員退職撫卹條例》中規範為：一、依憲法規定由總統任命之人員；二、依憲法規定由總統提名，經立法院同意任命之人員；三、依憲法規定由行政院院長提請總統任命之人員；四、前三款以外之特任、特派人員；五、其他依法律規定之中央或地方政府比照簡任第十二職等以上職務之人員。他最後語帶保留地提到，「但中研院特聘研究員似乎不在這範圍當中，因此大家懂得就懂。」