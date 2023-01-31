陳建仁借調任閣揆遭批！中研院副院長讚他「像諸葛亮」：攻擊不公平

▲對於陳建仁借調擔任閣揆遭質疑，中研院副院長黃進興指都遵循法規。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院長陳建仁今（31日）正式上任，但外界對陳建仁以「借調」方式擔任閣揆不滿，但中研院副院長黃進興今表示，特聘研究員早在民國79年創設，讓研究人員待遇接近國際水平，陳建仁不僅是中研院院士，還是美國國家科學院院士，學術成就獲得國際學術界肯定，而不管誰主政，都有優秀人才從中研院或大學借調到政府服務，且都依循法規，外界攻擊陳建仁很不公平。

陳建仁今天正式接任閣揆，但從接任前，就不斷有質疑聲音冒出，包括陳建仁為特聘研究員，月薪高達49萬元，借調期間辦理留職停薪，任期滿後又可回任中研院，前高雄市副市長葉匡也質疑陳對我國學術貢獻，以及特聘研究員又是如何具有作為終身職的價值。

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台北國際書展於今天開展，面對外界質疑，中研院副院長黃進興接受媒體聯訪時表示，陳建仁不僅是中研院院士，更是美國國家科學院院士，在生物醫學方面的論文發表上，排名都是第1名，得到國際學術界肯定，學術上成就沒有問題，這不是可以隨便操作。

而陳建仁借調受輿論抨擊，黃進興也澄清說，不管是國民黨或民進黨主政，都有不少優秀人才從中研院或大學借調到政府服務，「很多部長都是」，在結束公部門工作任務後，再回歸中研院，陳建仁的運作也與過去情況相當，這都是有法規可循，不可能例外，這樣批評很不公平。

黃進興也將陳建仁比喻為諸葛亮六出祁山，有需要你就來，而且陳建仁又有使命感，也是虔誠的天主教徒，因為國家社會需要，就不計個人毀譽，會批評陳建仁，是對中研院不了解，尤其是特聘制度。

另外對於特聘研究員的高薪問題，黃進興也說明，該制度在民國79年，吳大猷前院長任內修正通過《中央研究院組織法》，為延攬國內外傑出人才而設立，這項人事制度，是讓中研院研究人員待遇接近國際水平，但實際上，仍和美日韓港新加坡有差距，導致中研院不少研究員被挖角。