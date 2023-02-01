台德混血正妹唄姬「旗袍雪白大腿」露到根部　鄉民暴動：我婆超正

記者林彥臣／綜合報導

台德混血YouTuber唄姬日前在頻道上，發布過年應景的主題影片，前往西門町的獅子林大樓的老店訂做旗袍，並且將實穿的照片發布在臉書與IG上。相關照片被轉載到PTT表特板（Beauty）讓鄉民當場暴動表示，「我老婆超正」。

▲台德混血正妹唄姬穿著訂做旗袍，直接露出大腿根部。（圖／翻攝自Facebook／唄姬Becky）

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唄姬在影片中訂做旗袍的老店，從民國82年（1993年）開業至今已有30年，過去酒店業鼎盛時期，有許多酒店小姐來訂做衣服，一件衣服甚至要價1萬多元。由於訂做旗袍必須非常合身，所以老闆娘幾乎把唄姬全身上下都仔細丈量一輪。

影片最後實穿時，唄姬與導演大讚，老闆娘看似很保守其實很厲害，大腿開衩開超高，胸前又露一個開口露超深，「就是讓你知道那個地方有東西，但是又不會露給你看，要更多紅包才會露出來」。

▲唄姬大讚，訂做的旗袍大腿開衩開超高，胸前又露一個開口露超深。（圖／翻攝自Facebook／唄姬Becky）



轉載到表特板後，鄉民則討論對此表示，「我老婆超正」、「老婆的蜜大腿」、「那個大腿跟屁股，好讚！」、「阿姨（老闆娘）那個高衩開得太完美了」、「阿姨手藝真的不錯，有香」、「阿姨手藝真的厲害，我婆唄姬超過100分」。