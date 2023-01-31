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隨手就列12個！台灣一堆「台版XX」偽出國景點　全場狂嘆

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲解封了，不少人迫不及待飛出國。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前因為疫情的關係，放假只能在國內玩，如今解封了，不少人迫不及待飛出國，認為從景點到住宿，多項條件都完勝國旅。就有網友發文，列出各種台灣「偽出國景點」，直批「台灣人是有窮到不能出國看正版，只能看低劣山寨自爽嗎？」引發話題。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「為什麼台灣一堆偽出國景點啊？」隨手就列了12個「台版國外景點」，像是「台版威尼斯彩色島：正濱漁港」、「台版美國大峽谷：林口水牛坑」、「台版尼加拉瀑布：十分瀑布」、「台版天空之城：瑞芳十三層遺址」、「台版撒哈拉沙漠：新竹香山沙丘」、「台版合掌村：嘉義得恩亞納部落」、「台版荷蘭村：台南德元埤荷蘭村」、「台版下龍灣：宜蘭東澳粉鳥林」、「台版希臘：馬祖芹壁村」、「台版京都嵐山：苗栗烏嘎彥竹林」、「台版淺草雷門：高雄蓮潭」、「台版小京都：嘉義檜意森活村」。

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原PO對此感到納悶，「台灣各地偽出國景點也太多了，一堆，打都打不完啦X！偽出國景點這麼多是在X小喔？歐美日韓是有這麼多嗎？」而實際去看過某些「台版景點」卻傻眼不已，因為跟正版比起來，根本差了十萬八千里，讓他無奈直呼，「台灣人是有窮到不能出國看正版，只能看低劣山寨自爽嗎？」

看到貼文後，就有人也頗有共鳴，「台版柬埔寨」、「還有一堆山寨歐洲城堡三小的，笑爛。」還有網友直嘆，「外國月亮比較圓」、「景點都是假的，只有騙觀光客的物價是真的」、「那些別稱不就是給你這種崇洋媚外看的？」

另外，有網友曾發問，「朋友說台灣都玩不完為什麼要出國？」不少人指出，國內旅遊的住宿費是硬傷，「國內住太貴」、「一天的住宿錢可以在國外住三天。」也有人表示，「台灣到哪都是夜市老街或是文創XX」、「每次都老街夜市，然後都賣一樣的東西，完全沒特色。」

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