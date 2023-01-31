影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

記者魏有德／綜合報導

大陸農曆春節期間旅遊業瑩來疫後的蓬勃發展，海南三亞也成為不少遊客過冬的度假選擇，不過，有民眾搭車前往南山景區時，竟遇到「攔路虎」，遂將整段過程用手機拍下，在網路上引起熱議。據了解，當地一名董姓村民以遊客車輛經過私人土地為由，要求一輛車收取10元人民幣（約45元新台幣）的「過路費」，強硬態度引起遊客反感。

▲三亞南山景區有村民私自向路過車輛強行收費。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，「三亞發布」官方微博通報稱，該網民（網友）反映的情況屬實，相關人員董某禾因實施攔車收費、構成敲詐勒索的行為，被警方處以行政拘留10日的處罰。

根據網友拍下的影片顯示，遊客乘車行經董姓村民家門前時，董姓村民直喊著要收費10元（人民幣，下同），車輛駕駛還因此與其發生口角。

汽車駕駛稱，「你們家門口也是公共場所，你家房子才是你自己的，不差你10塊錢，就給你10塊錢。」董姓村民也回嗆，「要報警就去報警！」

影片在網路上傳開後，當地政府立即組織相關單位人員組成聯合調查組進行聯合調查。經查，2023年1月25日至29日，南山村村民董某禾以遊客車輛經過自家土地，影響其生活為由，對過路的每輛車收取10元費用。最終，三亞市公安局崖州分局依法對董某禾實施攔車收費、構成敲詐勒索的行為處以行政拘留10日，收繳違法所得。