陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

▲廣西籍務工民眾乘火車抵達廣東。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節結束，在疫情解封後，產業復甦之際，製造業急需新血注入，大陸各地再現的「搶工潮」，比往年更加激烈。東南沿海城市在節後復工搶先一步，年初三（24）日起，便有大型巴士包車載運員工回到工廠，也有官方介入，直接採取免費包機模式，把工人們載回上工城市，加速復工進度。

▲農曆春節過後，大陸各地再現復工搶人戰。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，春節剛過，各地迎來招工保生產的黃金期，新一年「搶人大戰」提前啓幕。

據不完全統計，包括廣東、浙江、江蘇、福建在內的多個沿海大省開啓「搶人」模式，大手筆布局跨省招工、人才招聘，助力企業實現新年「開門紅」。

受到大陸勞動力人口減少的影響，各地在2023年「搶工」的行動將更為白熱化。人口負成長導致勞動力減少，僅過去一年（2022年），大陸整體勞動年齡人口比2021年減少約666萬人，對企業及工廠無疑是敲響了警鐘。

據了解，4輛從廣東中山南頭出發的大型巴士在大年初三（24）日抵達廣西梧州。大年初四（25）日一早，4輛專車便「點對點」接回超過160名TCL空調員工，成為廣東在2023年全省最早的一班返崗專車。

▲首批外地務工「家政婦」抵達北京。（圖／CFP）

在「搶工」行動下，沿海城市動作頻頻，福州市人社部透過免費包機模式，從雲南載回238名員工；無錫人社局同樣採取包機模式，從雲南曲靖載回120名務工人員。

至於浙江人社廳則是組織杭州、寧波、溫州、湖州等地相關企業和工廠，前往四川廣安舉辦專場招聘活動，提供就業職位11000餘個。廣東深圳則是對2月5日前，市外原在職工返崗達500人以上的企業（勞務派遣單位除外），按每人200元（人民幣，下同）的標準發放一次性交通補助，每家企業最高可領40萬元。