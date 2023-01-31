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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁接閣揆恐威脅賴清德總統之路？　高嘉瑜分析一關鍵

▲行政院長蘇貞昌、陳建仁交接，副總統賴清德監交。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌、陳建仁交接，副總統賴清德監交。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌31日正式交接陳建仁。外界有聲音指出，陳建仁掌行政院後，若民調越來越高，將有機會成為挑戰民進黨主席賴清德2024總統大選的勁敵之一，對此，民進黨立委高嘉瑜表示，什麼事都有可能發生，在執政過程中面對很多挑戰，大家都有表現機會，可是要有共同的目標跟使命，而不是只為了自己。

高嘉瑜在《新聞面對面》指出，現在黨內共識是賴清德最強。但要現在執政好，民進黨才有2024，而現在大家同舟一命，掌舵者是陳建仁，大家要形成一個生命共同體，才能繼續向前行。

高嘉瑜說，目前看起來賴清德最適合挑戰總統大位，可是在執政過程中面對很多挑戰，大家都有表現機會，所以最後誰來選，沒有不可能的事，可是要有共同的目標跟使命，不能只是為了自己。

對於有批評認為陳建仁會成為蔡英文的傳聲筒，高嘉瑜也回應，這是當然，因為過去兩人正副總統配合的非常好，很有默契，而蔡英文是總統，行政院長理應要執行蔡英文的意志，或是說要非常有默契，能夠同手同腳，而新的內閣不論陳建仁、副院長鄭文燦，他們跟蔡英文鐵三角的關係。相信三個人的感情，或是過去共識的默契都會非常好。

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