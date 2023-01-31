遭美國「退貨」未能駐美？吳釗燮：完全都是假的

記者陳家祥／台北報導

外傳外交部長吳釗燮和駐美代表蕭美琴本來位置要對調，但最後都續任原職，前立委郭正亮爆，吳是遭美方「退貨」。對此，吳釗燮31日出席完新舊任內閣團隊交接典禮後受訪表示，他本來就沒有要去駐美，也沒有被美國退貨這件事，「完全都是假的」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮說，跟蕭大使互換位子本來就是假新聞，這個假新聞被戳破之後，他們又製造另外一個假的事情再來做說明，這都是不對的；吳強調，他本來就沒有要去駐美，也沒有說被美國退貨這件事，「完全都是假的」。