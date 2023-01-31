「室內脫口罩」有望下午宣布！陳建仁上任首日將視察指揮中心

▲陳建仁今日正式上任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍、李佳蓉／台北報導

指揮官王必勝昨日表示，口罩第二階段開放、確診者隔離政策、法定傳染病降級等5大措施在近日會公告相關配套。而據了解，今（31）日上午正式完成交接的行政院長陳建仁將前往指揮中心視察，會聽取報告及會後受訪，推測有很大機會將公布口罩鬆綁相關事宜。

春節後本土疫情上升，昨日新增22138例本土個案，增幅達110.8%，和上周同日相較病例增加翻倍。王必勝表示，今年第四周新增13萬9010例確診，比前一周增加5.7%，增加幅度不是太大；但過完年這幾天病例增加幅度大一點，推測和年假期間確診回補有關，要觀察這一周是否持續升高、起伏，才能判斷未來疫情走勢，目前每天大概都在2萬例以上。

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至於口罩鬆綁政策，王必勝說，第二階段鬆綁目前還在討論當中，詳細的實施日程、內容本周就會公布，近期的疫情趨勢也會納入參考、綜合討論。

王必勝也提到，現在即將進入2月，冬季呼吸道盛行季節快過了，全世界各國、WHO都在調整相關防疫措施，我們這邊也是一樣，討論很多措施調整，包含：口罩第二階段開放、邊境0＋7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、從第五類法定傳染病降為第四類，相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告，其中口罩和邊境防疫措施會早一點。