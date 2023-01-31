▲新任行政院長陳建仁今正式上任。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

新舊任內閣團隊31日交接，新任院長陳建仁正式上任。對此，媒體人黃揚明就分析陳建仁內閣的特色是「三多二少」，指出「這是一個沒有蜜月期的行政團隊」，短期內沒拿出成績，執政黨壓力就會山大。

黃揚明指出，陳建仁新內閣的特色是「三多二少」，「三多」的部分是留任多、副手多、女性變多，因新內閣首長留任比例近8成，且首長曾擔任副手比例高，女性首長則由3位增加至7位；至於「二少」的部分是亮點少、新意少，他表示，除「仁燦」組合外，最大亮點是民進黨宮城良田？而新意少是因為大致上都是延續原有施政模式。

黃揚明打趣提到，有網友稱，蔡政府任期尾聲的內閣團隊，簡稱「蔡尾內閣」，其實還蠻貼切。他最後強調，新閣上任，聽其言、觀其行，「這是一個沒有蜜月期的行政團隊」，短期內沒拿出成績，執政黨壓力就會山大。

根據陳建仁所公布的內閣人事，雖然有29位部會首長留任，但也有新增10位新面孔，包括出任副閣揆的鄭文燦、內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）等。