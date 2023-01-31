侯友宜不表態、郭台銘納2024民調？　朱立倫：初選機制3月後討論

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024暗潮洶湧，呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲不願正面表態是否參選，黨內也出現勸進鴻海集團創辦人郭台銘的聲浪。國民黨台北市黨部今（31）日上午舉辦新春團拜，黨主席朱立倫致詞時高喊，「2024，我們要把總統贏回來，把立委全壘打！」但對於總統黨內初選，朱立倫會後受訪時卻採模糊態度，僅說一切要等到3月4日南投立委補選之後再討論。

▲國民黨台北市黨部新春團拜，朱立倫出席致詞。（圖／記者周宸亘攝）

南投立委補選成為藍綠新年首戰，民進黨主席賴清德首度主持黨務會報時，下達全力支持候選人蔡培慧，朱立倫今早受訪則說，民進黨有中央無窮資源，所以國民黨絕對不敢過份樂觀、鬆懈，就像對待1月8日的台北市立委補選一樣，大家一定要團結。

至於2024總統初選，在侯友宜遲遲不願表態參選下，是否要把鴻海集團創辦人郭台銘納入初選機制？朱立倫仍回應，現在全黨一致都在集中努力3月4日的南投立委補選，希望候選人林明溱可以勝選，一切等到選完之後再討論。

針對立委初選機制，北市議員徐巧芯建議以全民調為主，北市黨部主委黃呂錦茹也認同，朱立倫表示，國民黨會堅持走對的路，團結一致，初選等到補選結束後再討論。