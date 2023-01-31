林明溱端牛肉！南投鄰長為民服務費每月僅83元　修法提高至1千元

▲林明溱提出修法給予全國鄰長每月1000元服務費的政見。（圖／林明溱競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選3月4日登場，國民黨籍前縣長暨候選人林明溱今天首度端出牛肉：承諾當選後，將透過修法增補條例，每月提供1千元服務費給全國超過14萬名鄰長運用。

林明溱上午召開政見記者會，說明鄰長乃由民選村、里長推薦名單讓各公所聘任，屬全國最小的基層職務，全國有多達14萬2431人；平時需配合政府政令宣導，還要充當民意代表反映村、里民需求，甚至挨罵等，業務和工作內容包山包海且吃力不討好，更是不支薪，還常需自掏腰包支付交通費、電話費，「只有苦勞功勞，卻沒酬勞」，除非有服務熱忱，否則根本沒人想做。

林明溱指出，各縣市政府、鄉鎮市公所依現行法規對鄰長提供健保補助費，但仍需負擔自付額681元，若在任內死亡則有1萬元遺族慰問金（北、高1萬5000元），另有報紙訂閱補助費、每年1次的自強團康活動補助；但據《地方自治法》所制定的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，皆未有明定鄰長的相關福利，導致各縣市沒有統一標準。

其中財源較充裕的六都，雙北、台中及高雄皆有每月固定1500到2000元交通補助費，桃園則有工作協助費每月2200元（全國最高），台南為每年6000元（月均500元）工作慰問金，即使長期財政困難的苗栗也編列每月550元（每年6600元）為民服務費，彰、雲則未編列相關費用。

林明溱表示，南投縣有4273位鄰長，縣府和各公所過去各編列一年500元、共1000元的為民服務費，月均僅約83元；很多鄰長向他反映，這些費用雖然不無小補，但一年才給1次，而全縣幅員遼闊，鄰長服務鄰里時無論騎車或開車的交通費，或是打電話的通訊費，這些補助都不夠用，真心希望可提高。

林明溱承諾若選上立委將透過修法，在村里長事務補助費補助條例第7項增訂「編列鄰長為民服務費，每月1千元」，統一相關規定，由中央挹注更多預算，讓全縣甚至全國鄰長都能獲此福利，也減少縣市間政策落差造成的失落感和心理不平衡；他也建議未來可通盤檢討，考量由中央增加各縣市政府的統籌分配款，讓地方政府直接依法執行，不必再為錢傷腦筋。