趕在燈會前上任副市長　林奕華2／5前辭立委、這幾天北市府報到

▲國民黨台北市黨部新春團拜，左二為林奕華。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委林奕華內定台北市副市長，規劃2月初上任，不過國民黨立法院黨團憂心2月開議，屆時將少一席立委，影響委員會召委選舉，傳出黨團希望林奕華延後上任副市長。林奕華今（31）日受訪表示，由於北市燈會在即，2月初到市政府報到是之前多方談定，會按照既定行程進行，確定時間要看市政府，但應該就是這幾天。

林奕華原規劃2月上任副市長，然立院黨團希望她能待到新會期選完召委後，且台北市長蔣萬安對於林奕華是否確定2月上任，態度始終曖昧不清，僅說人事按既定規畫進行，遭民眾黨台北市議員林珍羽狠批，副市長竟由立院國民黨團決定上任時間，「好處佔盡、吃相難看」。

林奕華今日上午出席國民黨台北市黨部新春團拜，會後受訪時對此回應，雖黨團希望選完召委後再辭立委，但2月初是早就協調好的時間，會和黨團溝通，仍按照既定計畫進行，依原時程2月初至北市府報到，以市政為主，辭立委日期則配合北市府時間，「2月5日的北市燈會在即，所以會按照既定時機，在2月初上任」。

林奕華進一步表示，督導的業務會在上任後確認，不過現在北市只剩下兩位副市長，所以估計副市長李四川會負責硬體、工程為主，自己則負責社會人文業務。